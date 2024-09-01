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Ефимов: инвесторы арендовали в Зеленограде более 9,6 гектара земли - РИА Новости, 01.09.2024
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13:08 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/efimov-1969779143.html
Ефимов: инвесторы арендовали в Зеленограде более 9,6 гектара земли
Ефимов: инвесторы арендовали в Зеленограде более 9,6 гектара земли - РИА Новости, 01.09.2024
Ефимов: инвесторы арендовали в Зеленограде более 9,6 гектара земли
С 2019 года компании арендовали у столичных властей 18 земельных участков площадью более 9,6 гектара под строительство недвижимости в Зеленограде, сообщил... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:08
2024-09-01T13:08
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 2019 года компании арендовали у столичных властей 18 земельных участков площадью более 9,6 гектара под строительство недвижимости в Зеленограде, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Город регулярно выставляет на открытые аукционы участки для возведения коммерческих объектов в разных районах Москвы. Это способствует развитию бизнеса, созданию рабочих мест и улучшению инфраструктуры. За пять лет по итогам торгов с инвесторами заключены договоры аренды 9,65 гектара земли в Зеленограде для строительства более 148 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате появятся спортивные комплексы, торгово-офисные и многофункциональные центры и другие объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Так, два участка площадью 0,5 гектара инвесторы арендовали для строительства культурно-досуговых центров. Кроме того, три участка площадью более 3,1 гектара были арендованы под строительство до 63 тысяч квадратных метров жилья.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по итогам торгов столица сдала в аренду восемь участков площадью более трех гектаров для возведения многофункциональных центров, торгово-офисных зданий, точек общественного питания, обслуживания населения, и объектов придорожного сервиса, а также 1,15 гектара для спортивных комплексов.
https://ria.ru/20240830/efimov-1969427244.html
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: инвесторы арендовали в Зеленограде более 9,6 гектара земли

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. С 2019 года компании арендовали у столичных властей 18 земельных участков площадью более 9,6 гектара под строительство недвижимости в Зеленограде, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Город регулярно выставляет на открытые аукционы участки для возведения коммерческих объектов в разных районах Москвы. Это способствует развитию бизнеса, созданию рабочих мест и улучшению инфраструктуры. За пять лет по итогам торгов с инвесторами заключены договоры аренды 9,65 гектара земли в Зеленограде для строительства более 148 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате появятся спортивные комплексы, торгово-офисные и многофункциональные центры и другие объекты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Так, два участка площадью 0,5 гектара инвесторы арендовали для строительства культурно-досуговых центров. Кроме того, три участка площадью более 3,1 гектара были арендованы под строительство до 63 тысяч квадратных метров жилья.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по итогам торгов столица сдала в аренду восемь участков площадью более трех гектаров для возведения многофункциональных центров, торгово-офисных зданий, точек общественного питания, обслуживания населения, и объектов придорожного сервиса, а также 1,15 гектара для спортивных комплексов.
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