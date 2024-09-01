https://ria.ru/20240901/dtp-1969858279.html

Число пострадавших в ДТП на ЦКАД в Новой Москве увеличилось

Число пострадавших в ДТП на ЦКАД в Новой Москве увеличилось - РИА Новости, 01.09.2024

Число пострадавших в ДТП на ЦКАД в Новой Москве увеличилось

Число пострадавших в ДТП с грузовиком и служебным автобусом на ЦКАД в новой Москве выросло до пяти, сообщил департамент по делам гражданской обороны,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T21:53

2024-09-01T21:53

2024-09-01T21:57

происшествия

авто

москва

новая москва

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и служебным автобусом на ЦКАД в новой Москве выросло до пяти, сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что на ЦКАД в Москве произошло столкновение грузового автомобиля и служебного автобуса, в котором находились 27 человек. Позднее Госавтоинспекция столицы уточняла, что в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали, их доставили в медицинское учреждение. "Ликвидировали последствия ДТП на ЦКАД. Вечером 1 сентября произошло ДТП на 231 километре ЦКАД с участием грузового автомобиля и служебного автобуса. В результате аварии пострадали люди, пять человек пострадали. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240901/dtp-1969857841.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва, новая москва