https://ria.ru/20240901/dtp-1969858279.html
Число пострадавших в ДТП на ЦКАД в Новой Москве увеличилось
Число пострадавших в ДТП на ЦКАД в Новой Москве увеличилось - РИА Новости, 01.09.2024
Число пострадавших в ДТП на ЦКАД в Новой Москве увеличилось
Число пострадавших в ДТП с грузовиком и служебным автобусом на ЦКАД в новой Москве выросло до пяти, сообщил департамент по делам гражданской обороны,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T21:53
2024-09-01T21:53
2024-09-01T21:57
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с грузовиком и служебным автобусом на ЦКАД в новой Москве выросло до пяти, сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Ранее экстренные службы сообщали РИА Новости, что на ЦКАД в Москве произошло столкновение грузового автомобиля и служебного автобуса, в котором находились 27 человек. Позднее Госавтоинспекция столицы уточняла, что в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали, их доставили в медицинское учреждение. "Ликвидировали последствия ДТП на ЦКАД. Вечером 1 сентября произошло ДТП на 231 километре ЦКАД с участием грузового автомобиля и служебного автобуса. В результате аварии пострадали люди, пять человек пострадали. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240901/dtp-1969857841.html
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происшествия, авто, москва, новая москва
Происшествия, Авто, Москва, Новая Москва
Число пострадавших в ДТП на ЦКАД в Новой Москве увеличилось
Число пострадавших в ДТП на ЦКАД в новой Москве выросло до пяти