https://ria.ru/20240901/domodedovo-1969780004.html

В аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения

В аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения - РИА Новости, 01.09.2024

В аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения

Аэропорт "Домодедово" снова работает в штатном режиме после введенных ранее в ночь на воскресенье и утром 1 сентября временных ограничений, сообщила РИА Новости РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:33

2024-09-01T09:33

2024-09-01T09:53

москва

нижний новгород

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" снова работает в штатном режиме после введенных ранее в ночь на воскресенье и утром 1 сентября временных ограничений, сообщила РИА Новости представитель авиагавани."Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Прилет и вылет воздушных судов осуществляется по расписанию. Временные ограничения на работу аэропорта вводились по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сказала она.Всего в период действия режима на запасные аэродромы Москвы и Нижнего Новгорода было направлено 17 рейсов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заключила собеседник агентства.

https://ria.ru/20240901/bezopasnost-1969773110.html

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нижний новгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, нижний новгород, домодедово (аэропорт), происшествия