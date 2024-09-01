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В аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения - РИА Новости, 01.09.2024
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09:33 01.09.2024 (обновлено: 09:53 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/domodedovo-1969780004.html
В аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения
В аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения - РИА Новости, 01.09.2024
В аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения
Аэропорт "Домодедово" снова работает в штатном режиме после введенных ранее в ночь на воскресенье и утром 1 сентября временных ограничений, сообщила РИА Новости РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:33
2024-09-01T09:53
москва
нижний новгород
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" снова работает в штатном режиме после введенных ранее в ночь на воскресенье и утром 1 сентября временных ограничений, сообщила РИА Новости представитель авиагавани."Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Прилет и вылет воздушных судов осуществляется по расписанию. Временные ограничения на работу аэропорта вводились по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сказала она.Всего в период действия режима на запасные аэродромы Москвы и Нижнего Новгорода было направлено 17 рейсов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заключила собеседник агентства.
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москва, нижний новгород, домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Нижний Новгород, Домодедово (аэропорт), Происшествия
В аэропорту Домодедово ночью вводили ограничения

В Домодедово ночью вводили ограничения, на запасные аэродромы ушли 17 рейсов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры возле аэропорта Домодедово
Пассажиры возле аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пассажиры возле аэропорта Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" снова работает в штатном режиме после введенных ранее в ночь на воскресенье и утром 1 сентября временных ограничений, сообщила РИА Новости представитель авиагавани.
"Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Прилет и вылет воздушных судов осуществляется по расписанию. Временные ограничения на работу аэропорта вводились по решению Государственной корпорации по организации воздушного движения для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сказала она.
Всего в период действия режима на запасные аэродромы Москвы и Нижнего Новгорода было направлено 17 рейсов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, требования федеральных авиационных правил выполняются в полном объеме, заключила собеседник агентства.
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