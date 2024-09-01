Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье
Хинштейн: в Приморье "этническая банда" довела участника СВО до попытки суицида
© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ветеран опубликовал в Сети видеообращение к главе СК "в связи с совершением в отношении него этнической группировкой противоправных действий". Как уточняется, после возвращения из зоны боевых действий у мужчины стали вымогать деньги, в том числе полученные из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.
В Саранске избили и ограбили бойца СВО
8 августа, 20:54
«
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгения Сергеевича Касьянникова доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по установлению всех фигурантов и привлечению их к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.
Исполнение поручения и ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ситуацию прокомментировал и председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на публикации в соцсетях, что ветерана, лишившегося руки во время боевых действий, довела до попытки суицида "этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО". По словам парламентария, сейчас молодой человек находится в больнице, но пока не пришел в сознание.
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО
19 июля, 22:20
Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с "этой дикой ситуацией".
«
"Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов", — подчеркнул он.
Хинштейн добавил, что получил множество обращений от подписчиков из-за этой ситуации.