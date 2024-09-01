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Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье - РИА Новости, 01.09.2024
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22:02 01.09.2024 (обновлено: 23:33 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/doklad-1969859038.html
Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье
Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье - РИА Новости, 01.09.2024
Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке, говорится РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T22:02
2024-09-01T23:33
происшествия
россия
владивосток
приморский край
александр хинштейн
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ветеран опубликовал в Сети видеообращение к главе СК "в связи с совершением в отношении него этнической группировкой противоправных действий". Как уточняется, после возвращения из зоны боевых действий у мужчины стали вымогать деньги, в том числе полученные из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.&quot;Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгения Сергеевича Касьянникова доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по установлению всех фигурантов и привлечению их к уголовной ответственности&quot;, — говорится в сообщении.Исполнение поручения и ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Ситуацию прокомментировал и председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на публикации в соцсетях, что ветерана, лишившегося руки во время боевых действий, довела до попытки суицида "этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО". По словам парламентария, сейчас молодой человек находится в больнице, но пока не пришел в сознание. Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с "этой дикой ситуацией". &quot;Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов&quot;, — подчеркнул он.Хинштейн добавил, что получил множество обращений от подписчиков из-за этой ситуации.
https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр хинштейн, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Александр Хинштейн, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Госдума РФ, Единая Россия
Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье

Хинштейн: в Приморье "этническая банда" довела участника СВО до попытки суицида

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ветеран опубликовал в Сети видеообращение к главе СК "в связи с совершением в отношении него этнической группировкой противоправных действий". Как уточняется, после возвращения из зоны боевых действий у мужчины стали вымогать деньги, в том числе полученные из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли.
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«

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгения Сергеевича Касьянникова доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по установлению всех фигурантов и привлечению их к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.

Исполнение поручения и ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ситуацию прокомментировал и председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на публикации в соцсетях, что ветерана, лишившегося руки во время боевых действий, довела до попытки суицида "этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО". По словам парламентария, сейчас молодой человек находится в больнице, но пока не пришел в сознание.
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Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с "этой дикой ситуацией".
«

"Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов", — подчеркнул он.

Хинштейн добавил, что получил множество обращений от подписчиков из-за этой ситуации.
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ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайАлександр ХинштейнАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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