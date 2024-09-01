https://ria.ru/20240901/doklad-1969859038.html

Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье

Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье - РИА Новости, 01.09.2024

Глава СК запросил доклад по делу о вымогательстве у ветерана СВО в Приморье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке, говорится РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T22:02

2024-09-01T22:02

2024-09-01T23:33

происшествия

россия

владивосток

приморский край

александр хинштейн

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об уголовном деле о вымогательстве в отношении участника СВО во Владивостоке, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Ветеран опубликовал в Сети видеообращение к главе СК "в связи с совершением в отношении него этнической группировкой противоправных действий". Как уточняется, после возвращения из зоны боевых действий у мужчины стали вымогать деньги, в том числе полученные из-за ранения. При этом обращения в правоохранительные органы, по его словам, результатов не принесли."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Приморскому краю Евгения Сергеевича Касьянникова доклад о ходе расследования уголовного дела и принятых мерах по установлению всех фигурантов и привлечению их к уголовной ответственности", — говорится в сообщении.Исполнение поручения и ход расследования поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Ситуацию прокомментировал и председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ("Единая Россия"). В своем Telegram-канале он сообщил со ссылкой на публикации в соцсетях, что ветерана, лишившегося руки во время боевых действий, довела до попытки суицида "этническая банда, которая отбирает выплаты у ветеранов СВО". По словам парламентария, сейчас молодой человек находится в больнице, но пока не пришел в сознание. Депутат направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться с "этой дикой ситуацией". "Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов", — подчеркнул он.Хинштейн добавил, что получил множество обращений от подписчиков из-за этой ситуации.

https://ria.ru/20240808/saransk-1965047670.html

https://ria.ru/20240719/zaderzhanie-1960848268.html

https://ria.ru/20240107/napadenie-1920061805.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, александр хинштейн, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, единая россия