https://ria.ru/20240901/dnepr-1969796427.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра" - РИА Новости, 01.09.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра"

Украинские подразделения за сутки потеряли до 60 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T12:13

2024-09-01T12:13

2024-09-01T12:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 60 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области", - говорится в сообщении.Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240831/ukraina-1969733834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность