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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра" - РИА Новости, 01.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра"
Украинские подразделения за сутки потеряли до 60 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:13
2024-09-01T12:13
2024-09-01T12:19
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 60 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области", - говорится в сообщении.Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969733834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра"
ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне ответственности группировки "Депр"