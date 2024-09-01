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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра" - РИА Новости, 01.09.2024
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12:13 01.09.2024 (обновлено: 12:19 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/dnepr-1969796427.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра" - РИА Новости, 01.09.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра"
Украинские подразделения за сутки потеряли до 60 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:13
2024-09-01T12:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 60 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области", - говорится в сообщении.Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, добавили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Депра"

ВСУ за сутки потеряли до 60 военных в зоне ответственности группировки "Депр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские подразделения за сутки потеряли до 60 военных и британскую гаубицу FH-70 в зоне ответственности группировки войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 31-й механизированной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Малая Токмачка Запорожской области, Змиевка и Веселое Херсонской области", - говорится в сообщении.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, добавили в ведомстве.
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