https://ria.ru/20240901/den_znaniy-1969765056.html

День знаний в России

День знаний в России - РИА Новости, 01.09.2024

День знаний в России

День знаний отмечается в России в воскресенье. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T04:12

2024-09-01T04:12

2024-09-01T04:12

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. День знаний отмечается в России в воскресенье.Ниже приводится справочная информация.Ежегодно 1 сентября в России отмечается День знаний. Этот день также является праздником и в некоторых других странах СНГ.Традиция начинать год с 1 сентября происходит от древних церковных обычаев. Истоки праздника связывают с пришедшим из Византии в Россию в XV веке обычаем отмечать наступление нового календарного года в первый день осени. С 1492 года Новый год начинался с 1 сентября и в Московской Руси. Великий князь Иван III объявил Новолетие официальным церковно-государственным праздником. С 1547 года на всех главных площадях русских городов-крепостей в этот день "здравствовали" государю. Но в 1700 году эта традиция была искоренена царем Петром I. Гражданский Новый год стали праздновать 1 января. Но церковный и сельскохозяйственный календари остались прежними. Вплоть до конца XVIII века государственные средние и высшие учебные заведения держались прежнего, допетровского годового круга.Единый Устав средних учебных заведений 1804 года установил единую дату начала года в уездных училищах и гимназиях – 14 августа (1 августа по старому стилю), в первый день двухнедельного Успенского поста.В конце XIX века на всей территории Российской Империи учебный год в гимназиях и университетах начинался уже 29 августа (16 августа по старому стилю), сразу по окончании поста. В других учебных заведениях единоначалия не существовало – учеба могла начинаться в середине сентября, и даже в начале или середине октября.В СССР был взят курс на построение единой государственной системы всеобщего обучения, он предполагал жесткую стандартизацию большинства ее параметров, в том числе учебного режима. Согласно постановлению Совнаркома от 14 августа 1930 года, все дети восьми-десяти лет, а также иных возрастов, которые до этого не обучались, должны были быть приняты в школу осенью. Обязанность посылать детей в школу возлагалась на их родителей. Каждый ребенок был обязан отучиться не менее четырехлетнего курса начальной школы.Единое начало учебного года во всех образовательных заведениях было введено 3 сентября 1935 года постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) "Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе ", которым было установлено во всех школах СССР начало учебных занятий с 1 сентября и окончание их – в первых трех классах – 1 июня, в четвертых - седьмых классах – 10 июня и в восьмых-десятых классах – 20 июня.Официальным государственным праздником День знаний стал на основании указа Президиума Верховного Совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года, а указом от 15 июня 1984 года был объявлен всенародным праздником.В 2007 году в России был принят Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с установлением обязательности общего образования". Документ закрепил обязательное общее образование, включающее начальное общее, основное общее и среднее (полное) общее образование. Среднее образование стало 11-классным.В настоящее время реализуется федеральный проект "Современная школа" (2019-2025) с бюджетом свыше 603 миллиардов рублей. Согласно проекту, к 2024 году будет создано свыше миллиона новых мест в общеобразовательных организациях, открыты 464 детских технопарка "Кванториум", 900 коррекционных школ, свыше 35 тысяч педагогов пройдут повышение квалификации и пр.Всего в России более 40 тысяч школ. В более чем 34 тысячах школ организованы театры, а в более чем 36 тысячах – спортивные клубы.В 2019 году в рамках национального проекта "Образование" стартовала программа строительства школ. К сентябрю 2024 года завершено строительство 1300 школ, отремонтировано почти 4,5 тысячи школ, почти каждое девятое общеобразовательное учреждение в стране. С 2025 года программа по капитальному ремонту школ распространится на детские сады и колледжи.По словам министра просвещения Сергея Кравцова, все российские школы работают по единым федеральным программам, развивается система воспитательной и патриотической работы. На особом контроле находятся кадровые вопросы и вопросы зарплаты учителей.1 сентября – начало нового учебного года для всех российских школьников, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, классные часы, уроки знаний, мира, безопасности.В 2024 году Минпросвещения России рекомендовало провести торжественные линейки в школах 2 сентября. Всего в стране за парты сядут 18,5 миллионов учеников, включая 1,8 миллиона первоклассников.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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россия, российская империя, ссср, общество, иван iii, петр i, сергей кравцов, снг, вкп(б), кванториум, справки