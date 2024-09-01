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Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой - РИА Новости, 01.09.2024
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13:04 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/demokraty-1969801910.html
Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой
Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой - РИА Новости, 01.09.2024
Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой
Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:04
2024-09-01T13:04
россия
сша
дмитрий песков
джо байден
павел зарубин
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Все предсказуемо. Предсказуемо продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран”, - сказал Песков, комментируя предсказуемость политики демократов, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина. Ранее Путин на вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html
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россия, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, евросоюз, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин, Евросоюз, В мире
Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой

Песков: дальнейшая линия американских демократов по России предсказуема

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“Все предсказуемо. Предсказуемо продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран”, - сказал Песков, комментируя предсказуемость политики демократов, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Ранее Путин на вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
Песков оценил степень вовлеченности США в конфликт на Украине
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РоссияСШАДмитрий ПесковДжо БайденПавел ЗарубинЕвросоюзВ мире
 
 
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