https://ria.ru/20240901/demokraty-1969801910.html

Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой

Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой - РИА Новости, 01.09.2024

Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой

Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:04

2024-09-01T13:04

2024-09-01T13:04

россия

сша

дмитрий песков

джо байден

павел зарубин

евросоюз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Все предсказуемо. Предсказуемо продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран”, - сказал Песков, комментируя предсказуемость политики демократов, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина. Ранее Путин на вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.

https://ria.ru/20240901/ukraina-1969801615.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, евросоюз, в мире