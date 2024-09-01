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Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой
Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой - РИА Новости, 01.09.2024
Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой
Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:04
2024-09-01T13:04
2024-09-01T13:04
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Дальнейшая линия демократов США в отношении России предсказуема, как и продолжение давления на страны ЕС, их дальнейшее политическое и экономическое порабощение Штатами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. “Все предсказуемо. Предсказуемо продолжение линии в отношении нас, предсказуемо продолжение давления на страны ЕС, дальнейшее политическое и экономическое порабощение этих стран”, - сказал Песков, комментируя предсказуемость политики демократов, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина. Ранее Путин на вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, джо байден, павел зарубин, евросоюз, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Джо Байден, Павел Зарубин, Евросоюз, В мире
Песков назвал политику демократов в США в отношении России предсказуемой
Песков: дальнейшая линия американских демократов по России предсказуема