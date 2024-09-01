https://ria.ru/20240901/bronezhilety-1969763135.html

Поставщики некачественных бронежилетов действовали в составе орггруппы

Поставщики некачественных бронежилетов действовали в составе орггруппы - РИА Новости, 01.09.2024

Поставщики некачественных бронежилетов действовали в составе орггруппы

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ действовали в составе организованной группы в течение 2023 года, говорится в материалах... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:15

2024-09-01T03:15

2024-09-01T03:15

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ действовали в составе организованной группы в течение 2023 года, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Басманный суд арестовал гендиректора группы компаний "Пикет" Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко, а также финансового директора Викторию Антонову по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" получили от Минобороны РФ не менее 2,4 миллиарда рублей для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Согласно имеющимся данным, "в период с 19.01.2023 по 01.12.2023 на территории г. Москвы и Московской области… участники организованной группы, путем обмана осуществили поставку Минобороны России не менее 22 040 бронежилетов", которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Из информации на официальном сайте группы компаний следует, что она среди прочего занимается поставкой тактического снаряжения, "активно помогает армии России и бойцам, проходящим службу на СВО", "с помощью команды профессионалов" создает "новые изделия, свободные от импорта". Среди наименований продукции значатся БПЛА, средства связи и защиты (бронежилеты, плитники, разгрузки, шлемы), одежда, обувь и снаряжение (палатки, спальники, первая помощь).

https://ria.ru/20240901/bronezhilety-1969762749.html

https://ria.ru/20240806/sk-1964469659.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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россия, москва, московская область (подмосковье)