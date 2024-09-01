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Белгородские больницы приняли 80 человек, пострадавших от атак ВСУ
Белгородские больницы приняли 80 человек, пострадавших от атак ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
Белгородские больницы приняли 80 человек, пострадавших от атак ВСУ
Больницы Белгородской области приняли 80 человек, пострадавших от агрессии со стороны ВСУ, среди них 12 детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:58
2024-09-01T07:58
2024-09-01T07:58
специальная военная операция на украине
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белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Больницы Белгородской области приняли 80 человек, пострадавших от агрессии со стороны ВСУ, среди них 12 детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Всего в больницах Белгородской области находятся 80 жителей, которые пострадали от агрессии со стороны вооруженных сил Украины, 12 из них детей. Одиннадцать находятся в тяжелом состоянии, двое из них дети. Троих уже отправили в федеральные центры, сегодня готовимся к отправке еще двоих", - сказал губернатор на видео, опубликованном в его Telegram-канале. В пятницу вечером Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, в том числе семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
https://ria.ru/20240831/gorlovka-1969738543.html
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Белгородские больницы приняли 80 человек, пострадавших от атак ВСУ
Гладков: белгородские больницы приняли 80 человек, пострадавших от агрессии ВСУ