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США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене
США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене - РИА Новости, 01.09.2024
США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене
Американские военные уничтожили два беспилотника правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на территории Йемена, сообщило центральное... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:54
2024-09-01T07:54
2024-09-01T07:54
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красное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Американские военные уничтожили два беспилотника правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на территории Йемена, сообщило центральное командование вооруженных сил США. "За последние 24 часа силы центрального командования ВС США успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат и один беспилотный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов на контролируемой хуситами территории Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети Х. Отмечается, что военные США посчитали беспилотники угрозой для сил США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240825/ataka-1968365486.html
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сша, йемен, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Йемен, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене
CENTCOM: на севере Йемена уничтожены два беспилотника хуситов