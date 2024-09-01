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США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене - РИА Новости, 01.09.2024
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07:54 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969772250.html
США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене
США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене - РИА Новости, 01.09.2024
США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене
Американские военные уничтожили два беспилотника правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на территории Йемена, сообщило центральное... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:54
2024-09-01T07:54
сша
йемен
красное море
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Американские военные уничтожили два беспилотника правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на территории Йемена, сообщило центральное командование вооруженных сил США. "За последние 24 часа силы центрального командования ВС США успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат и один беспилотный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов на контролируемой хуситами территории Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети Х. Отмечается, что военные США посчитали беспилотники угрозой для сил США и коалиции, а также торговым судам в регионе. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
https://ria.ru/20240825/ataka-1968365486.html
https://ria.ru/20240821/yemen-1967644386.html
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сша, йемен, красное море, ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США, Йемен, Красное море, Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США заявили об уничтожении двух беспилотников хуситов в Йемене

CENTCOM: на севере Йемена уничтожены два беспилотника хуситов

© Depositphotos.com / aluha123Вид из самолета на Красное море
Вид из самолета на Красное море - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Depositphotos.com / aluha123
Вид из самолета на Красное море. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Американские военные уничтожили два беспилотника правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситы) на территории Йемена, сообщило центральное командование вооруженных сил США.
«
"За последние 24 часа силы центрального командования ВС США успешно уничтожили один беспилотный летательный аппарат и один беспилотный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов на контролируемой хуситами территории Йемена", - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети Х.
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 25.08.2024
Йеменские хуситы заявили о готовности ответить Израилю за удары по Ходейде
25 августа, 15:17
Отмечается, что военные США посчитали беспилотники угрозой для сил США и коалиции, а также торговым судам в регионе.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей продержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.
Последствия авиаудара в Ходейде на западе Йемена - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
ВВС США и Британии атаковали позиции хуситов в Йемене, сообщил источник
21 августа, 19:28
 
СШАЙеменКрасное мореАнсар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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