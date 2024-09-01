https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969771680.html

В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ

В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024

В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 27 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:41

2024-09-01T07:41

2024-09-01T07:46

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 27 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Сегодня ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, россия