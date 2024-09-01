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В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:41 01.09.2024 (обновлено: 07:46 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969771680.html
В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ
В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 27 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:41
2024-09-01T07:46
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 27 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Сегодня ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ

Губернатор Богомаз: ПВО ночью нейтрализовала в Брянской области 27 БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
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Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 27 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Сегодня ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазРоссия
 
 
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