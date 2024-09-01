https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969771680.html
В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ
В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ - РИА Новости, 01.09.2024
В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 27 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:41
2024-09-01T07:41
2024-09-01T07:46
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили над Брянской областью 27 украинских беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Сегодня ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. За прошедшую ночь силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 27 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Благодаря профессионализму наших доблестных защитников пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240901/moskovskiy_npz-1969768584.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области за ночь нейтрализовали 27 беспилотников ВСУ
Губернатор Богомаз: ПВО ночью нейтрализовала в Брянской области 27 БПЛА ВСУ