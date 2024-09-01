https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969760426.html

В Брянской области сбили еще 14 украинских беспилотников

В Брянской области сбили еще 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024

В Брянской области сбили еще 14 украинских беспилотников

Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T02:16

2024-09-01T02:16

2024-09-01T02:21

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее в воскресенье он сообщал об уничтожении в течение часа 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240901/belgorod-1969760336.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз