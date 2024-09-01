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В Брянской области сбили еще 14 украинских беспилотников
В Брянской области сбили еще 14 украинских беспилотников - РИА Новости, 01.09.2024
В Брянской области сбили еще 14 украинских беспилотников
Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:16
2024-09-01T02:16
2024-09-01T02:21
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще 14 БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее в воскресенье он сообщал об уничтожении в течение часа 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в Брянской области."Наши силы ПВО продолжают уничтожение вражеских БПЛА над территорией Брянской области. Еще 14 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969760336.html
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области сбили еще 14 украинских беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО сбила в Брянской области еще 14 БПЛА ВСУ