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Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:28 01.09.2024 (обновлено: 15:31 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969820572.html
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:28
2024-09-01T15:31
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
александр богомаз
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: дрон ВСУ подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаАлександр Богомаз
 
 
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