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Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:28
2024-09-01T15:28
2024-09-01T15:31
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
украина
александр богомаз
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: дрон ВСУ подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших нет