https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969820572.html

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:28

2024-09-01T15:28

2024-09-01T15:31

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

украина

александр богомаз

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и подавлен системами РЭБ", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

украина

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Наталья Макарова

брянская область, вооруженные силы украины, украина, александр богомаз