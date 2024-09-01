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В Подмосковье сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
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07:35 01.09.2024 (обновлено: 07:41 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969771094.html
В Подмосковье сбили еще один беспилотник
В Подмосковье сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024
В Подмосковье сбили еще один беспилотник
Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:35
2024-09-01T07:41
специальная военная операция на украине
москва
подольск
сергей собянин
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе", — написал он в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал об уничтожении девяти БПЛА, пытавшихся атаковать Москву. ПВ 1.20 мск он написал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее — в 2.36 мск — ПВО сбила еще один БПЛА. Третий беспилотник ПВО сбила в городском округе Ступино, четвертый — в Одинцовском городском округе. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее беспилотник сбили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще один в городском округе Раменский на подлете к столице.Три беспилотника, как сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, попытались атаковать местную ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовалоКроме того, за ночь 27 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области, два — в Курской области и один — в Конаково Тверской области. Атаку БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240901/pozhar-1969770529.html
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москва, подольск, сергей собянин, московская область (подмосковье), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Подольск, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Происшествия
В Подмосковье сбили еще один беспилотник

Собянин: в Раменском городском округе сбили еще один летевший на Москву БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе", — написал он в Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал об уничтожении девяти БПЛА, пытавшихся атаковать Москву. ПВ 1.20 мск он написал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее — в 2.36 мск — ПВО сбила еще один БПЛА.
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Третий беспилотник ПВО сбила в городском округе Ступино, четвертый — в Одинцовском городском округе. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее беспилотник сбили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще один в городском округе Раменский на подлете к столице.
Три беспилотника, как сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, попытались атаковать местную ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовало
Кроме того, за ночь 27 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области, два — в Курской области и один — в Конаково Тверской области. Атаку БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваПодольскСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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