https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969771094.html

В Подмосковье сбили еще один беспилотник

В Подмосковье сбили еще один беспилотник - РИА Новости, 01.09.2024

В Подмосковье сбили еще один беспилотник

Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:35

2024-09-01T07:35

2024-09-01T07:41

специальная военная операция на украине

москва

подольск

сергей собянин

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Еще один беспилотник, летевший на Москву, сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских БПЛА на Москву. Сбили еще один в Раменском городском округе", — написал он в Telegram-канале.Ранее мэр сообщал об уничтожении девяти БПЛА, пытавшихся атаковать Москву. ПВ 1.20 мск он написал об отражении атаки БПЛА в городском округе Подольск, позднее — в 2.36 мск — ПВО сбила еще один БПЛА. Третий беспилотник ПВО сбила в городском округе Ступино, четвертый — в Одинцовском городском округе. В 5.10 мск мэр сообщил об отражении атаки БПЛА в Ленинском городском округе в Подмосковье. Позднее беспилотник сбили в районе Московского нефтеперерабатывающего завода и еще один в городском округе Раменский на подлете к столице.Три беспилотника, как сообщил глава городского округа Кашира Михаил Шувалов, попытались атаковать местную ГРЭС. Жертв и разрушений нет, пожара не последовалоКроме того, за ночь 27 беспилотников сбили в Брянской области, более десяти — в Воронежской области, три — в Тульской области, два — в Курской области и один — в Конаково Тверской области. Атаку БПЛА также предотвратили в Рязанской и Липецкой областях.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240901/pozhar-1969770529.html

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969769360.html

москва

подольск

московская область (подмосковье)

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москва, подольск, сергей собянин, московская область (подмосковье), происшествия