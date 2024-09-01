https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969756137.html

В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА

В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024

В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА

БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T00:55

2024-09-01T00:55

2024-09-01T00:55

специальная военная операция на украине

происшествия

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ранее в 0.45 мск на территории города Липецка и Становлянского муниципального округа была объявлена опасность атаки БПЛА. "БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе. Жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал Артамонов в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969754163.html

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происшествия, липецкая область, игорь артамонов, липецк