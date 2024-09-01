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В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА
В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА
БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:55
2024-09-01T00:55
2024-09-01T00:55
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липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ранее в 0.45 мск на территории города Липецка и Становлянского муниципального округа была объявлена опасность атаки БПЛА. "БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе. Жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал Артамонов в Telegram-канале.
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов, липецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА
Губернатор Артамонов: в Липецкой области подавили БПЛА ВСУ