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В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:55 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969756137.html
В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА
В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА - РИА Новости, 01.09.2024
В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА
БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T00:55
2024-09-01T00:55
специальная военная операция на украине
происшествия
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Ранее в 0.45 мск на территории города Липецка и Становлянского муниципального округа была объявлена опасность атаки БПЛА. "БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе. Жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал Артамонов в Telegram-канале.
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происшествия, липецкая область, игорь артамонов, липецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк
В Липецкой области нейтрализовали украинский БПЛА

Губернатор Артамонов: в Липецкой области подавили БПЛА ВСУ

© Минобороны РоссииРасчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10"
Расчет зенитного ракетного комплекса Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Минобороны России
Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе Липецкой области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Ранее в 0.45 мск на территории города Липецка и Становлянского муниципального округа была объявлена опасность атаки БПЛА.
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"БПЛА подавлен в Становлянском муниципальном округе. Жертв и разрушений нет. На месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности", - написал Артамонов в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛипецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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