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Белоруссия и Башкирия подписали контракты на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 01.09.2024
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15:22 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/belorussija-1969819738.html
Белоруссия и Башкирия подписали контракты на четыре миллиарда рублей
Белоруссия и Башкирия подписали контракты на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 01.09.2024
Белоруссия и Башкирия подписали контракты на четыре миллиарда рублей
Белоруссия и Башкирия в ходе визита белорусского премьера Романа Головченко в российский регион подписали контракты на сумму более 4 миллиардов российских... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:22
2024-09-01T15:22
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
белоруссия
псковская область
роман головченко
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Белоруссия и Башкирия в ходе визита белорусского премьера Романа Головченко в российский регион подписали контракты на сумму более 4 миллиардов российских рублей, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии. "По итогам работы белорусской делегации в Башкортостане подписаны контракты на сумму 4 миллиарда 431 миллион российских рублей", - сообщает кабмин в Telegram-канале. Отмечается, что общая сумма контрактов, подписанных по итогам рабочего визита Головченко в Псковскую область и Башкирию, превысила 6 миллиардов российских рублей. Пресс-служба правительства Белоруссии сообщила также, что в воскресенье белорусская делегация посетила завод "Амкодор-Агидель", открытие которого состоялось в прошлом году с участием Головченко и главы Башкирии.
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экономика, белоруссия, псковская область, роман головченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Белоруссия, Псковская область, Роман Головченко

Белоруссия и Башкирия подписали контракты на четыре миллиарда рублей

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкУфа, Башкирия
Уфа, Башкирия - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Уфа, Башкирия. Архивное фото
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Белоруссия и Башкирия в ходе визита белорусского премьера Романа Головченко в российский регион подписали контракты на сумму более 4 миллиардов российских рублей, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии.
«
"По итогам работы белорусской делегации в Башкортостане подписаны контракты на сумму 4 миллиарда 431 миллион российских рублей", - сообщает кабмин в Telegram-канале.
Отмечается, что общая сумма контрактов, подписанных по итогам рабочего визита Головченко в Псковскую область и Башкирию, превысила 6 миллиардов российских рублей.
Пресс-служба правительства Белоруссии сообщила также, что в воскресенье белорусская делегация посетила завод "Амкодор-Агидель", открытие которого состоялось в прошлом году с участием Головченко и главы Башкирии.
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