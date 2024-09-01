https://ria.ru/20240901/belorussija-1969819738.html
Белоруссия и Башкирия подписали контракты на четыре миллиарда рублей
Белоруссия и Башкирия подписали контракты на четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 01.09.2024
Белоруссия и Башкирия подписали контракты на четыре миллиарда рублей
Белоруссия и Башкирия в ходе визита белорусского премьера Романа Головченко в российский регион подписали контракты на сумму более 4 миллиардов российских... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:22
2024-09-01T15:22
2024-09-01T15:22
парламентское собрание союза беларуси и россии
экономика
белоруссия
псковская область
роман головченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149985/13/1499851332_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_37cab32243e7a4e91b40e58871d0eb8f.jpg
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Белоруссия и Башкирия в ходе визита белорусского премьера Романа Головченко в российский регион подписали контракты на сумму более 4 миллиардов российских рублей, сообщает пресс-служба правительства Белоруссии. "По итогам работы белорусской делегации в Башкортостане подписаны контракты на сумму 4 миллиарда 431 миллион российских рублей", - сообщает кабмин в Telegram-канале. Отмечается, что общая сумма контрактов, подписанных по итогам рабочего визита Головченко в Псковскую область и Башкирию, превысила 6 миллиардов российских рублей. Пресс-служба правительства Белоруссии сообщила также, что в воскресенье белорусская делегация посетила завод "Амкодор-Агидель", открытие которого состоялось в прошлом году с участием Головченко и главы Башкирии.
https://ria.ru/20240819/proekty-1966980228.html
белоруссия
псковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149985/13/1499851332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a6c490b4b19a1398bb0434b551cdfe90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, псковская область, роман головченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Экономика, Белоруссия, Псковская область, Роман Головченко