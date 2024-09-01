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При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей - РИА Новости, 01.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:41 01.09.2024 (обновлено: 16:43 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969823191.html
При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей
При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей - РИА Новости, 01.09.2024
При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей
В Белгороде при атаке ВСУ получили ранения восемь мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T15:41
2024-09-01T16:43
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Белгороде при атаке ВСУ получили ранения восемь мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.&quot;ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода&quot;, — написал он.Гладков добавил, что пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир, а также ликвидируют возгорание сухой травы в трех местах."После отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский ранен один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался. В поселке в одном легковом автомобиле разбиты стекла", — отметил губернатор.Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240831/patriarkh-1969717025.html
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Последствия атаки ВСУ на Белгород
Российская ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил Гладков. По его информации, в результате атаки ВСУ в Белгороде, предварительно, ранены 8 мирных жителей (из них двое детей), в посёлке Майский ранен один человек.
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей

При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей, включая двух детей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Белгороде при атаке ВСУ получили ранения восемь мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«

"ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода", — написал он.

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Гладков добавил, что пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир, а также ликвидируют возгорание сухой травы в трех местах.
"После отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский ранен один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался. В поселке в одном легковом автомобиле разбиты стекла", — отметил губернатор.
Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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