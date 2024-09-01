https://ria.ru/20240901/belgorod-1969823191.html

При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей

При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей - РИА Новости, 01.09.2024

При атаке ВСУ в Белгороде ранены восемь мирных жителей

В Белгороде при атаке ВСУ получили ранения восемь мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T15:41

2024-09-01T15:41

2024-09-01T16:43

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. В Белгороде при атаке ВСУ получили ранения восемь мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."ВСУ нанесли очередной удар по нашей области. Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В Белгороде, по предварительной информации, ранены восемь мирных жителей, из них — двое детей. Бригады скорой доставляют пострадавших в медицинские учреждения Белгорода", — написал он.Гладков добавил, что пожарные расчеты потушили горящий автомобиль во дворе многоквартирного дома и балкон в одной из квартир, а также ликвидируют возгорание сухой травы в трех местах."После отражения средствами ПВО воздушной атаки в поселке Майский ранен один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался. В поселке в одном легковом автомобиле разбиты стекла", — отметил губернатор.Информация о последствиях уточняется, оперативные службы работают на местах.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240831/patriarkh-1969717025.html

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Последствия атаки ВСУ на Белгород Российская ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил Гладков. По его информации, в результате атаки ВСУ в Белгороде, предварительно, ранены 8 мирных жителей (из них двое детей), в посёлке Майский ранен один человек. 2024-09-01T15:41 true PT0M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия