https://ria.ru/20240901/belgorod-1969772005.html
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.09.2024
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T07:49
2024-09-01T07:49
2024-09-01T07:55
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в семь частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля", - написал он.Добавляется, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают месте.
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Украина
На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей
Губернатор Гладков: на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей