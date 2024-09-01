https://ria.ru/20240901/belgorod-1969772005.html

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.09.2024

На подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей

Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T07:49

2024-09-01T07:49

2024-09-01T07:55

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/03/1963826882_1:0:1400:787_1920x0_80_0_0_67566bc01687f5d83e1d8959dfc6e1cf.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. В Яковлевском городском округе после отражения воздушной атаки со стороны Украины в семь частных домовладениях повреждены кровли и фасады. Также посечен кузов легкового автомобиля", - написал он.Добавляется, что информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают месте.

https://ria.ru/20240901/bespilotniki-1969771680.html

белгород

белгородский район

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородский район, вячеслав гладков, украина