https://ria.ru/20240901/belgorod-1969768460.html

В Белгороде прогремели взрывы

В Белгороде прогремели взрывы - РИА Новости, 01.09.2024

В Белгороде прогремели взрывы

Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и Шебекино, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T06:24

2024-09-01T06:24

2024-09-01T06:27

специальная военная операция на украине

белгород

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и Шебекино, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Как сообщает корреспондент РИА Новости, на фоне тревоги в Белгороде слышна серия взрывов.

https://ria.ru/20240901/gres-1969767759.html

белгород

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белгород