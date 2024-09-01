https://ria.ru/20240901/belgorod-1969768460.html
В Белгороде прогремели взрывы
В Белгороде прогремели взрывы - РИА Новости, 01.09.2024
В Белгороде прогремели взрывы
Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и Шебекино, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T06:24
2024-09-01T06:24
2024-09-01T06:27
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белгород
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и Шебекино, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.Как сообщает корреспондент РИА Новости, на фоне тревоги в Белгороде слышна серия взрывов.
https://ria.ru/20240901/gres-1969767759.html
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белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород
В Белгороде прогремели взрывы
В Белгороде на фоне ракетной опасности прогремели взрывы
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде, Белгородском районе, Шебекинском городском округе и Шебекино, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район, Шебекинский городской округ, город Шебекино. Ракетная опасность. Спуститесь в подвальное помещение или подземное пространство", - говорится в сообщении.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, на фоне тревоги в Белгороде слышна серия взрывов.