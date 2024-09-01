На подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей
Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСотрудник МЧС России устраняет последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Сотрудник МЧС России устраняет последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.
В Белгороде в трех многоквартирных домах повреждено остекление. Помимо этого, полностью разрушена хозпостройка на территории одного частного домовладения. В двух коммерческих объектах осколками посечены фасады и входные группы. Кроме того, загорелись сухая трава и три автомобиля на парковке, пожарные тушат возгорание.
В поселке Майский Белгородского района посечен легковой автомобиль.
"На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", — добавил Гладков.
В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти фиксируют последствия удара ВСУ по спальному микрорайону, работают специалисты управ.
В пятницу вечером Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".