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На подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:15 01.09.2024 (обновлено: 02:32 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/belgorod-1969760336.html
На подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей - РИА Новости, 01.09.2024
На подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей
Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T02:15
2024-09-01T02:32
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.В Белгороде в трех многоквартирных домах повреждено остекление. Помимо этого, полностью разрушена хозпостройка на территории одного частного домовладения. В двух коммерческих объектах осколками посечены фасады и входные группы. Кроме того, загорелись сухая трава и три автомобиля на парковке, пожарные тушат возгорание.В поселке Майский Белгородского района посечен легковой автомобиль. "На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", — добавил Гладков.В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти фиксируют последствия удара ВСУ по спальному микрорайону, работают специалисты управ.В пятницу вечером Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
https://ria.ru/20240901/bespilotnik-1969760208.html
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белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
На подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей

Гладков: ПВО сбила на подлете к Белгороду несколько воздушных целей

© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаСотрудник МЧС России устраняет последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде
Сотрудник МЧС России устраняет последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Сотрудник МЧС России устраняет последствия атаки украинских БПЛА в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Несколько воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлёте к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.
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В Белгороде в трех многоквартирных домах повреждено остекление. Помимо этого, полностью разрушена хозпостройка на территории одного частного домовладения. В двух коммерческих объектах осколками посечены фасады и входные группы. Кроме того, загорелись сухая трава и три автомобиля на парковке, пожарные тушат возгорание.
В поселке Майский Белгородского района посечен легковой автомобиль.
"На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется", — добавил Гладков.
В свою очередь мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что власти фиксируют последствия удара ВСУ по спальному микрорайону, работают специалисты управ.
В пятницу вечером Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. В результате атаки погибли пять человек. Еще 46 мирных жителей, включая семерых детей, получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Теракт".
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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