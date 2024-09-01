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Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
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12:43 01.09.2024 (обновлено: 12:53 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/bayden-1969799724.html
Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков
Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков
Слова президента РФ Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена относятся и к кандидату на пост американского лидера от демократов Камале... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:43
2024-09-01T12:53
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена относятся и к кандидату на пост американского лидера от демократов Камале Харрис, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“У нас нет кандидата. Но, конечно, демократы более предсказуемы. И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.Ранее Путин на вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
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в мире, дмитрий песков, джо байден
В мире, Дмитрий Песков, Джо Байден
Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков

Песков: слова Путина о предсказуемости демократов относятся и к Харрис

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена относятся и к кандидату на пост американского лидера от демократов Камале Харрис, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
“У нас нет кандидата. Но, конечно, демократы более предсказуемы. И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Ранее Путин на вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Харрис в интервью CNN ни разу не коснулась темы России и Украины
30 августа, 04:58
 
В миреДмитрий ПесковДжо Байден
 
 
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