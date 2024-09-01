https://ria.ru/20240901/bayden-1969799724.html
Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков
Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков - РИА Новости, 01.09.2024
Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков
Слова президента РФ Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена относятся и к кандидату на пост американского лидера от демократов Камале... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T12:43
2024-09-01T12:43
2024-09-01T12:53
в мире
дмитрий песков
джо байден
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Слова президента РФ Владимира Путина о предсказуемости президента США Джо Байдена относятся и к кандидату на пост американского лидера от демократов Камале Харрис, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“У нас нет кандидата. Но, конечно, демократы более предсказуемы. И то, что говорил Путин о предсказуемости Байдена, это относится практически ко всем демократам, в том числе и к госпоже Харрис”, - сказал Песков, видео опубликовано в телеграм-канале тележурналиста Павла Зарубина.Ранее Путин на вопрос о том, кто лучше для России — Джо Байден или экс-глава государства Дональд Трамп, ответил, что Байден, так как он более опытный и прогнозируемый.
https://ria.ru/20240830/kharris-1969368307.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, джо байден
В мире, Дмитрий Песков, Джо Байден
Слова Путина о предсказуемости Байдена относятся и к Харрис, заявил Песков
Песков: слова Путина о предсказуемости демократов относятся и к Харрис