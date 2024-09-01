https://ria.ru/20240901/ataka-1969777841.html

ПВО отразила атаку украинского беспилотника на подлете к Ярославлю

ПВО отразила атаку украинского беспилотника на подлете к Ярославлю - РИА Новости, 01.09.2024

ПВО отразила атаку украинского беспилотника на подлете к Ярославлю

На подлете к Ярославлю отразили атаку украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T09:08

2024-09-01T09:08

2024-09-01T10:24

ярославль

безопасность

михаил евраев

ярославская область

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На подлете к Ярославлю отразили атаку украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале."На месте его падения разрушений и пострадавших нет", — написал он.Губернатор также отметил, что в регионе могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.Сегодня Минобороны сообщило, что ночью российские военные сбили 158 дронов ВСУ над 15 регионамиКиев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных субъектах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html

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ярославль

ярославская область

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Дарья Буймова

ярославль, безопасность, михаил евраев, ярославская область