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ПВО отразила атаку украинского беспилотника на подлете к Ярославлю - РИА Новости, 01.09.2024
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09:08 01.09.2024 (обновлено: 10:24 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/ataka-1969777841.html
ПВО отразила атаку украинского беспилотника на подлете к Ярославлю
ПВО отразила атаку украинского беспилотника на подлете к Ярославлю - РИА Новости, 01.09.2024
ПВО отразила атаку украинского беспилотника на подлете к Ярославлю
На подлете к Ярославлю отразили атаку украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T09:08
2024-09-01T10:24
ярославль
безопасность
михаил евраев
ярославская область
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На подлете к Ярославлю отразили атаку украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале."На месте его падения разрушений и пострадавших нет", — написал он.Губернатор также отметил, что в регионе могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.Сегодня Минобороны сообщило, что ночью российские военные сбили 158 дронов ВСУ над 15 регионамиКиев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных субъектах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240901/podpole-1969772567.html
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ярославль, безопасность, михаил евраев, ярославская область
Ярославль, Безопасность, Михаил Евраев, Ярославская область
ПВО отразила атаку украинского беспилотника на подлете к Ярославлю

Атака БПЛА ВСУ отражена на подлете к Ярославлю

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. На подлете к Ярославлю отразили атаку украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
«
"На месте его падения разрушений и пострадавших нет", — написал он.
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Губернатор также отметил, что в регионе могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
Сегодня Минобороны сообщило, что ночью российские военные сбили 158 дронов ВСУ над 15 регионами
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных субъектах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
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ЯрославльБезопасностьМихаил ЕвраевЯрославская область
 
 
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