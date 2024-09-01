https://ria.ru/20240901/akhmat-1969763425.html

Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области

Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024

Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил две бронемашины, миномет и крупный дрон ВСУ на курском направлении, сообщил командир подразделения, замначальника главного... РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T03:25

2024-09-01T03:25

2024-09-01T03:25

специальная военная операция на украине

апты алаудинов

россия

курская область

владимир путин

брянская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966546309_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_707f70f6902fb1a736e2ef96560d110c.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил две бронемашины, миномет и крупный дрон ВСУ на курском направлении, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "За сегодня, получается, подбили пару ББМ. Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке. Ребята наши засекли эту точку и "фпвшками" (FPV дроны – ред.) разнесли эту точку, у них долго взрывался БК", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов также сообщил, что был уничтожен дрон "Баба-Яга". Он отметил, что на участке, контролируемом спецназом "Ахмат" на курском направлении, противник несет очень большие потери. "Враг действительно находится в очень тяжелом состоянии и в своей агонии он пытается максимально нанести вред нашему мирному населению", - добавил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240831/vsu-1969709127.html

https://ria.ru/20240831/kadyrov-1969702915.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

апты алаудинов, россия, курская область, владимир путин, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины