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Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:25 01.09.2024
https://ria.ru/20240901/akhmat-1969763425.html
Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области
Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области - РИА Новости, 01.09.2024
Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области
Спецназ "Ахмат" уничтожил две бронемашины, миномет и крупный дрон ВСУ на курском направлении, сообщил командир подразделения, замначальника главного... РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T03:25
2024-09-01T03:25
специальная военная операция на украине
апты алаудинов
россия
курская область
владимир путин
брянская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил две бронемашины, миномет и крупный дрон ВСУ на курском направлении, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "За сегодня, получается, подбили пару ББМ. Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке. Ребята наши засекли эту точку и "фпвшками" (FPV дроны – ред.) разнесли эту точку, у них долго взрывался БК", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов также сообщил, что был уничтожен дрон "Баба-Яга". Он отметил, что на участке, контролируемом спецназом "Ахмат" на курском направлении, противник несет очень большие потери. "Враг действительно находится в очень тяжелом состоянии и в своей агонии он пытается максимально нанести вред нашему мирному населению", - добавил Алаудинов. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240831/vsu-1969709127.html
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апты алаудинов, россия, курская область, владимир путин, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Апты Алаудинов, Россия, Курская область, Владимир Путин, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области

Алаудинов: "Ахмат" уничтожил в Курской области две ББМ, миномет и дрон

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил две бронемашины, миномет и крупный дрон ВСУ на курском направлении, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"За сегодня, получается, подбили пару ББМ. Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке. Ребята наши засекли эту точку и "фпвшками" (FPV дроны – ред.) разнесли эту точку, у них долго взрывался БК", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Алаудинов также сообщил, что был уничтожен дрон "Баба-Яга".
Он отметил, что на участке, контролируемом спецназом "Ахмат" на курском направлении, противник несет очень большие потери.
"Враг действительно находится в очень тяжелом состоянии и в своей агонии он пытается максимально нанести вред нашему мирному населению", - добавил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеАпты АлаудиновРоссияКурская областьВладимир ПутинБрянская областьВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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