Алаудинов рассказал об успехах спецназа "Ахмат" в Курской области
Алаудинов: "Ахмат" уничтожил в Курской области две ББМ, миномет и дрон
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Спецназ "Ахмат" уничтожил две бронемашины, миномет и крупный дрон ВСУ на курском направлении, сообщил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"За сегодня, получается, подбили пару ББМ. Противник на мартыновском направлении решил подтянуть миномет и приволок его на одном участке. Ребята наши засекли эту точку и "фпвшками" (FPV дроны – ред.) разнесли эту точку, у них долго взрывался БК", - сказал он в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
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Алаудинов также сообщил, что был уничтожен дрон "Баба-Яга".
Он отметил, что на участке, контролируемом спецназом "Ахмат" на курском направлении, противник несет очень большие потери.
"Враг действительно находится в очень тяжелом состоянии и в своей агонии он пытается максимально нанести вред нашему мирному населению", - добавил Алаудинов.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 30 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7800 военнослужащих, 75 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.