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Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.09.2024
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Ядерные технологии
 
13:11 01.09.2024 (обновлено: 13:17 01.09.2024)
https://ria.ru/20240901/aes-1969802456.html
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.09.2024
Курская АЭС работает в штатном режиме
Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила в воскресенье пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024
2024-09-01T13:11
2024-09-01T13:17
ядерные технологии
курская аэс
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила в воскресенье пресс-служба станции в Telegram-канале."Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Энергоблок №4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении в официальном канале Курской АЭС."Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240901/rodina-1969763961.html
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курская аэс, курская область
Ядерные технологии, Курская АЭС, Курская область
Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила в воскресенье пресс-служба станции в Telegram-канале.
"Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Энергоблок №4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении в официальном канале Курской АЭС.
"Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивается в сообщении.
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Ядерные технологииКурская АЭСКурская область
 
 
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