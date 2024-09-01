https://ria.ru/20240901/aes-1969802456.html

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.09.2024

Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила в воскресенье пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 01.09.2024

2024-09-01T13:11

2024-09-01T13:11

2024-09-01T13:17

ядерные технологии

курская аэс

курская область

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Курская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме, сообщила в воскресенье пресс-служба станции в Telegram-канале."Курская АЭС работает в штатном режиме. На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок №3. Энергоблок №4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки №1 и №2 — в режиме эксплуатации "без генерации", - говорится в сообщении в официальном канале Курской АЭС."Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240901/rodina-1969763961.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская аэс, курская область