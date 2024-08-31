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На митинге Трампа в Пенсильвании задержали нарушителя

На митинге Трампа в Пенсильвании задержали нарушителя - РИА Новости, 31.08.2024

На митинге Трампа в Пенсильвании задержали нарушителя

Сотрудники службы безопасности накануне задержали мужчину, предположительно, пытавшегося пробиться на сцену во время выступления кандидата в президенты США от... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:03

2024-08-31T18:03

2024-08-31T18:03

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники службы безопасности накануне задержали мужчину, предположительно, пытавшегося пробиться на сцену во время выступления кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа в штате Пенсильвания, пишет издание Newsweek со ссылкой на местных правоохранителей. Согласно его данным, Трамп проводил митинг перед своими сторонниками в городе Джонстауне, когда нарушитель внезапно перескочил барьер, отделявший основную зону от сектора для журналистов. Служба безопасности отреагировала моментально, повалив его на землю и применив к нему электрошокер. Злоумышленник, по описанию - "бородатый мужчина в солнцезащитных очках", был взят под стражу, его имя и потенциальные мотивы не разглашаются. Впоследствии его отпустили на свободу. Инцидент произошел в том же штате, где 13 июля на Трампа во время его предвыборного выступления было совершено покушение. Тогда политик был ранен в ухо, один из зрителей погиб, еще двое пострадали. Подозреваемый успел несколько раз выстрелить в сторону сцены, его ликвидировали спецслужбы. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. На фоне этих событий глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля ушла в отставку.

https://ria.ru/20240728/tramp-1962458670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, выборы президента сша — 2024