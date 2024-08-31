https://ria.ru/20240831/yug-1969657702.html

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 31.08.2024

Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

Российская группировка "Юг" нанесла поражение подразделениям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 780 военнослужащих, РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:06

2024-08-31T12:06

2024-08-31T12:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение подразделениям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 780 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 780 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США, 220 мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.Также уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность