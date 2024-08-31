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Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 31.08.2024
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12:06 31.08.2024 (обновлено: 12:13 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/yug-1969657702.html
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 31.08.2024
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
Российская группировка "Юг" нанесла поражение подразделениям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 780 военнослужащих, РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:06
2024-08-31T12:13
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение подразделениям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 780 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ."Противник потерял до 780 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США, 220 мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.Также уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи

ВСУ потеряли до 780 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение подразделениям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 780 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 780 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США, 220 мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены два склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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