Подразделения группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи
ВСУ потеряли до 780 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российская группировка "Юг" нанесла поражение подразделениям четырёх украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 780 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями "Южной" группировки войск заняты более выгодные рубежи, нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, была отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ.
"Противник потерял до 780 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, 155 мм гаубицу М777 производства США, 155 мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20, две 122 мм гаубицы Д-30, два 105 мм орудия М119 производства США, 220 мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Ураган" и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
Также уничтожены два склада боеприпасов.