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В Новосибирской области яхта врезалась парусом в ЛЭП

В Новосибирской области яхта врезалась парусом в ЛЭП - РИА Новости, 01.09.2024

В Новосибирской области яхта врезалась парусом в ЛЭП

Город Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты, врезавшейся парусом в провода высоковольтной линии электропередачи, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 01.09.2024

2024-08-31T22:01

2024-08-31T22:01

2024-09-01T00:30

происшествия

россия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 31 авг — РИА Новости. Город Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты, врезавшейся парусом в провода высоковольтной линии электропередачи, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Бурдин."Яхта врезалась в опору ЛЭП 110 КВт в Бердском заливе", — сказал он.По словам мэра, электроснабжение вернут в ближайшее время.Бурдин добавил, что все находившиеся на яхте живы. Предварительно, причиной происшествия стала техническая неисправность судна.В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку. Там уточнили, что около Бердска катер задел ЛЭП мачтой, из-за чего в городе пропал свет. Специалисты выясняют обстоятельства и причины инцидента. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.

https://ria.ru/20240708/gelendzhik-1958205660.html

россия

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происшествия, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)