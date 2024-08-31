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В Новосибирской области яхта врезалась парусом в ЛЭП - РИА Новости, 01.09.2024
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22:01 31.08.2024 (обновлено: 00:30 01.09.2024)
https://ria.ru/20240831/yakhta-1969743733.html
В Новосибирской области яхта врезалась парусом в ЛЭП
В Новосибирской области яхта врезалась парусом в ЛЭП - РИА Новости, 01.09.2024
В Новосибирской области яхта врезалась парусом в ЛЭП
Город Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты, врезавшейся парусом в провода высоковольтной линии электропередачи, сообщил в Telegram-канале РИА Новости, 01.09.2024
2024-08-31T22:01
2024-09-01T00:30
происшествия
россия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 31 авг — РИА Новости. Город Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты, врезавшейся парусом в провода высоковольтной линии электропередачи, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Бурдин."Яхта врезалась в опору ЛЭП 110 КВт в Бердском заливе", — сказал он.По словам мэра, электроснабжение вернут в ближайшее время.Бурдин добавил, что все находившиеся на яхте живы. Предварительно, причиной происшествия стала техническая неисправность судна.В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку. Там уточнили, что около Бердска катер задел ЛЭП мачтой, из-за чего в городе пропал свет. Специалисты выясняют обстоятельства и причины инцидента. Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
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россия
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происшествия, россия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новосибирской области яхта врезалась парусом в ЛЭП

Город Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты

Яхта, задевшая провода ЛЭП в Новосибирской области
Яхта, задевшая провода ЛЭП в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Яхта, задевшая провода ЛЭП в Новосибирской области
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 31 авг — РИА Новости. Город Бердск в Новосибирской области остался без света из-за яхты, врезавшейся парусом в провода высоковольтной линии электропередачи, сообщил в Telegram-канале мэр города Роман Бурдин.
«
"Яхта врезалась в опору ЛЭП 110 КВт в Бердском заливе", — сказал он.
По словам мэра, электроснабжение вернут в ближайшее время.
Бурдин добавил, что все находившиеся на яхте живы. Предварительно, причиной происшествия стала техническая неисправность судна.
В свою очередь, Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК организовало проверку. Там уточнили, что около Бердска катер задел ЛЭП мачтой, из-за чего в городе пропал свет. Специалисты выясняют обстоятельства и причины инцидента.
Сейчас сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта.
Работа СК РФ на месте происшествия, где парусная яхта затонула в Геленджике. 8 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
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ПроисшествияРоссияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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