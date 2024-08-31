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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Два взрыва прогремели в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T20:36
2024-08-31T20:36
2024-08-31T20:36
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Два взрыва прогремели в субботу в Сумах на северо-востоке Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах прозвучали два взрыва", - говорится в Telegram-канале "Общественного". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.23 мск тревога звучит в Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели два взрыва