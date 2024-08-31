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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 31.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные онлайн сообщества. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T07:52

2024-08-31T07:52

2024-08-31T07:56

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные онлайн сообщества.Ранее в ночь на субботу воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза. Украинские СМИ сообщали о взрывах в столице."Киев, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

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в мире, киев, украина