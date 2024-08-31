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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные онлайн сообщества. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T07:52
2024-08-31T07:52
2024-08-31T07:56
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило местное издание "Зеркало недели" со ссылкой на местные онлайн сообщества.Ранее в ночь на субботу воздушная тревога в Киеве объявлялась три раза. Украинские СМИ сообщали о взрывах в столице."Киев, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ: в Киеве прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога