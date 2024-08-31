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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Светловодске
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Светловодске - РИА Новости, 31.08.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Светловодске
Взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области и Светловодске Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T05:10
2024-08-31T05:10
2024-08-31T05:10
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области и Светловодске Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее в ночь на субботу телеканал уже сообщал о взрывах в Кременчуге. "Кременчуг/Светловодск - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в восьми областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Светловодске
ТСН: в Кременчуге и Светловодске прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога