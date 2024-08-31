https://ria.ru/20240831/vzryvy-1969625112.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Светловодске

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Светловодске - РИА Новости, 31.08.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кременчуге и Светловодске

Взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области и Светловодске Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T05:10

2024-08-31T05:10

2024-08-31T05:10

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Кременчуге Полтавской области и Светловодске Кировоградской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее в ночь на субботу телеканал уже сообщал о взрывах в Кременчуге. "Кременчуг/Светловодск - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в восьми областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240831/krakh-1969623804.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, кременчуг, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины