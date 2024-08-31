https://ria.ru/20240831/vsu-1969709127.html
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ
Бойцы группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:52
2024-08-31T17:52
2024-08-31T18:10
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области был обнаружен оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена артиллерийским ударом расчетов группировки войск "Север", — рассказали в ведомстве.В режиме реального времени средства объективного контроля фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, добавили в министерстве.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным на 31 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240831/snaryad-1969690438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ
Артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области