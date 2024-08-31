https://ria.ru/20240831/vsu-1969709127.html

В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ

В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024

В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ

Бойцы группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:52

2024-08-31T17:52

2024-08-31T18:10

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

курская область

безопасность

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области был обнаружен оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена артиллерийским ударом расчетов группировки войск "Север", — рассказали в ведомстве.В режиме реального времени средства объективного контроля фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, добавили в министерстве.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным на 31 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240831/snaryad-1969690438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность