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В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024
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17:52 31.08.2024 (обновлено: 18:10 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/vsu-1969709127.html
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 31.08.2024
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ
Бойцы группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:52
2024-08-31T18:10
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. "Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области был обнаружен оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена артиллерийским ударом расчетов группировки войск "Север", — рассказали в ведомстве.В режиме реального времени средства объективного контроля фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, добавили в министерстве.Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным на 31 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240831/snaryad-1969690438.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность
В Курской области уничтожили опорный пункт ВСУ

Артиллерия уничтожила опорный пункт ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" уничтожили опорный пункт ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
«
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области был обнаружен оборудованный и замаскированный в лесополосе опорный пункт ВСУ. После подтверждения обнаруженная цель была поражена артиллерийским ударом расчетов группировки войск "Север", — рассказали в ведомстве.
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В режиме реального времени средства объективного контроля фиксировали поражение мест временного размещения личного состава противника, добавили в министерстве.
Подразделения ВСУ в 5:30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение удалось остановить, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
По данным на 31 августа, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих и 76 танков.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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