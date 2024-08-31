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Мирошник рассказал, какое вооружение ВСУ применяет против мирных жителей - РИА Новости, 31.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:00 31.08.2024 (обновлено: 12:24 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/vooruzheniya-1969642670.html
Мирошник рассказал, какое вооружение ВСУ применяет против мирных жителей
Мирошник рассказал, какое вооружение ВСУ применяет против мирных жителей - РИА Новости, 31.08.2024
Мирошник рассказал, какое вооружение ВСУ применяет против мирных жителей
На первом месте по частоте применения Украиной против мирного населения идут снаряды "натовского" калибра 155 мм, на втором – беспилотники, заявил в интервью... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:00
2024-08-31T12:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецк
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На первом месте по частоте применения Украиной против мирного населения идут снаряды "натовского" калибра 155 мм, на втором – беспилотники, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На первом месте самого массово используемого вооружения (Украиной), от которого страдают мирные граждане, - снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Удары по остановкам, гипермаркетам, в которых пострадали десятки людей, прилеты по больнице имени Калинина в Донецке — это все снаряды 155 миллиметров", - сказал Мирошник. По его словам, на втором месте - беспилотники различного типа. "Это крайне циничное безумное вооружение, потому что оператор видит, куда наносит удар. Есть сотни погибших и раненых людей, среди которых дети, старики, беременные женщины. Они (ВСУ – ред.) часто делают запись с камер беспилотников, которые иногда выкладывают в своих ресурсах, продолжая кровавое бахвальство своей деятельности", - отметил посол. На третьем месте по частоте использования РСЗО, которой Украину "обильно снабжают Чехия и Франция", отметил Мирошник. "Очень много используется РСЗО "Вампир" производства Чехии", - констатировал он.
https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595134.html
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Мирошник: ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области как в тире
Украинские боевики без опознавательных знаков расстреливают "как в тире" гражданский транспорт в Курской области, заявил в интервью РИА Новости посол МИД Мирошник.
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в мире, украина, россия, донецк, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецк, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал, какое вооружение ВСУ применяет против мирных жителей

Мирошник: ВСУ чаще всего применяют против мирного населения натовские снаряды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На первом месте по частоте применения Украиной против мирного населения идут снаряды "натовского" калибра 155 мм, на втором – беспилотники, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"На первом месте самого массово используемого вооружения (Украиной), от которого страдают мирные граждане, - снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Удары по остановкам, гипермаркетам, в которых пострадали десятки людей, прилеты по больнице имени Калинина в Донецке — это все снаряды 155 миллиметров", - сказал Мирошник.
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По его словам, на втором месте - беспилотники различного типа.
"Это крайне циничное безумное вооружение, потому что оператор видит, куда наносит удар. Есть сотни погибших и раненых людей, среди которых дети, старики, беременные женщины. Они (ВСУ – ред.) часто делают запись с камер беспилотников, которые иногда выкладывают в своих ресурсах, продолжая кровавое бахвальство своей деятельности", - отметил посол.
На третьем месте по частоте использования РСЗО, которой Украину "обильно снабжают Чехия и Франция", отметил Мирошник.
"Очень много используется РСЗО "Вампир" производства Чехии", - констатировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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