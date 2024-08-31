https://ria.ru/20240831/vooruzheniya-1969642670.html

Мирошник рассказал, какое вооружение ВСУ применяет против мирных жителей

Мирошник рассказал, какое вооружение ВСУ применяет против мирных жителей - РИА Новости, 31.08.2024

Мирошник рассказал, какое вооружение ВСУ применяет против мирных жителей

На первом месте по частоте применения Украиной против мирного населения идут снаряды "натовского" калибра 155 мм, на втором – беспилотники, заявил в интервью... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:00

2024-08-31T10:00

2024-08-31T12:24

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. На первом месте по частоте применения Украиной против мирного населения идут снаряды "натовского" калибра 155 мм, на втором – беспилотники, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На первом месте самого массово используемого вооружения (Украиной), от которого страдают мирные граждане, - снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Удары по остановкам, гипермаркетам, в которых пострадали десятки людей, прилеты по больнице имени Калинина в Донецке — это все снаряды 155 миллиметров", - сказал Мирошник. По его словам, на втором месте - беспилотники различного типа. "Это крайне циничное безумное вооружение, потому что оператор видит, куда наносит удар. Есть сотни погибших и раненых людей, среди которых дети, старики, беременные женщины. Они (ВСУ – ред.) часто делают запись с камер беспилотников, которые иногда выкладывают в своих ресурсах, продолжая кровавое бахвальство своей деятельности", - отметил посол. На третьем месте по частоте использования РСЗО, которой Украину "обильно снабжают Чехия и Франция", отметил Мирошник. "Очень много используется РСЗО "Вампир" производства Чехии", - констатировал он.

https://ria.ru/20240705/miroshnik-1957595134.html

https://ria.ru/20240831/informatsiya-1969627192.html

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Мирошник: ВСУ расстреливают машины мирных жителей Курской области как в тире Украинские боевики без опознавательных знаков расстреливают "как в тире" гражданский транспорт в Курской области, заявил в интервью РИА Новости посол МИД Мирошник. 2024-08-31T10:00 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, донецк, родион мирошник, вооруженные силы украины