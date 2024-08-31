https://ria.ru/20240831/vladivostok-1969687127.html
Турция интересуется строительством спутника Владивостока, заявил Чекунков
Турция интересуется строительством спутника Владивостока, заявил Чекунков - РИА Новости, 31.08.2024
Турция интересуется строительством спутника Владивостока, заявил Чекунков
Турецкие компании проявляют интерес к участию в строительстве объектов города-спутника Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:14
2024-08-31T15:14
2024-08-31T15:15
экономика
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владивосток
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дальний восток
алексей чекунков
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Турецкие компании проявляют интерес к участию в строительстве объектов города-спутника Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "К нам приходили запросы (на участие в строительстве города-спутника Владивостока – ред.) с Ближнего Востока. Интерес проявляют турецкие подрядчики. Проект такого масштаба интересен всем нашим партнерам - как традиционным, так и странам, которые сейчас углубляют сотрудничество с Россией", - сказал Чекунков. Таких стран, по его мнению, в мире абсолютное большинство, поэтому закрытого перечня государств, которые могли бы быть вовлечены в этот проект, нет. "Нужно опираться на цифру стран-участниц Восточного экономического форума, которых исторически несколько десятков. В прошлом году 62 страны участвовали. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы проекты такого масштаба были доступны, привлекательны для инвесторов из максимально широкого круга стран. Я думаю, что ВЭФ в этом году может дать новый импульс этим переговорам", - уточнил министр. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
https://ria.ru/20240823/vef-1967932852.html
https://ria.ru/20240830/filmy-1969366215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, жилье, владивосток, ближний восток, дальний восток, алексей чекунков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Жилье, Владивосток, Ближний Восток, Дальний Восток, Алексей Чекунков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Турция интересуется строительством спутника Владивостока, заявил Чекунков
Чекунков: компании Турции интересуются строительством спутника Владивостока
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Турецкие компании проявляют интерес к участию в строительстве объектов города-спутника Владивостока, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"К нам приходили запросы (на участие в строительстве города-спутника Владивостока – ред.) с Ближнего Востока. Интерес проявляют турецкие подрядчики. Проект такого масштаба интересен всем нашим партнерам - как традиционным, так и странам, которые сейчас углубляют сотрудничество с Россией", - сказал Чекунков.
Таких стран, по его мнению, в мире абсолютное большинство, поэтому закрытого перечня государств, которые могли бы быть вовлечены в этот проект, нет.
"Нужно опираться на цифру стран-участниц Восточного экономического форума, которых исторически несколько десятков. В прошлом году 62 страны участвовали. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы проекты такого масштаба были доступны, привлекательны для инвесторов из максимально широкого круга стран. Я думаю, что ВЭФ в этом году может дать новый импульс этим переговорам", - уточнил министр.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.