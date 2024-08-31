https://ria.ru/20240831/vetryanka-1969621045.html

Врачи рассказали, как защитить ребенка от ветрянки

Врачи рассказали, как защитить ребенка от ветрянки - РИА Новости, 31.08.2024

Врачи рассказали, как защитить ребенка от ветрянки

Большинство детей достаточно легко переносят ветрянку, но это заболевание таит целый спектр возможных осложнений - от гнойных инфекций кожи до поражений... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T03:28

2024-08-31T03:28

2024-08-31T03:28

общество

россия

цао

ювао (москва)

юлия иванова

алексей ртищев

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

здоровье - общество

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Большинство детей достаточно легко переносят ветрянку, но это заболевание таит целый спектр возможных осложнений - от гнойных инфекций кожи до поражений головного мозга, поэтому лучше защитить ребенка, сделав прививку, которая снизит риск осложнений даже в случае, если инфицирование все же произойдет, считают опрошенные РИА Новости врачи. "Любая болезнь - это, прежде всего, болезнь, вызывающая в той или иной степени страдания и повреждения в организме. Действительно, большинство детей переносят ветряную оспу достаточно легко и гладко. Очень высокий риск тяжелого течения характерен, прежде всего, для тех детей, которые имеют сопутствующие заболевания, сопровождающиеся угнетением иммунитета", - заявил РИА Новости главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО и ЮВАО города Москвы, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России Алексей Ртищев. Он отметил, что ветряная оспа таит целый спектр возможных осложнений, развивающихся у изначально здоровых детей без каких-либо факторов риска. И основная проблема в том, что предсказать и предупредить такие осложнения невозможно. Характерные осложнения при ветрянке - гнойные инфекции кожи, поражение головного мозга, ветряночная артериопатия - поражение центральной нервной системы, способное проявиться спустя несколько месяцев после болезни в виде развития инсульта у ребенка, пояснил Ртищев. По его словам, возможные последствия на этом не заканчиваются, так как вирус может десятилетиями сохраняться в неактивном состоянии в организме и активизироваться уже во взрослом и пожилом возрасте в виде опоясывающего герпеса. При этом защиту от заражения может дать вакцинация, уточнил специалист. С ним согласна и врач-инфекционист Российской детской клинической больницы Минздрава России Юлия Иванова. "Существует по крайней мере пять разновидностей этого вируса. Благодаря тому, что вирус ветрянки является ДНК-содержащим, а значит, достаточно консервативным и малоизменчивым. Поэтому, несмотря на то, что на планете сосуществуют различные штаммы вируса, иммунный ответ, который формируется с помощью вакцин от ветрянки на основе штамма "Ока", хорошо перекрывает все существующие на сегодня варианты вируса", - сказала РИА Новости Иванова. Она подчеркнула, что клинические данные доказали эффективность и безопасность вакцины для профилактики ветряной оспы. Она предотвращает развитие заболевания у более чем 90% привитых людей, уточнила Иванова. А у привитых, которые все же заболевают, вирусная нагрузка обычно значительно ниже, что приводит к менее выраженным симптомам и снижению вероятности осложнений, добавила врач. Эксперты сходятся во мнении, что без проведения вакцинации защититься от заражения вирусом ветряной оспы не представляется возможным, так как этот вирус легко передается от зараженного человека воздушно-капельным путем даже в вертикальном направлении по этажам здания.

https://ria.ru/20240828/orvi-1969033130.html

https://ria.ru/20240105/deti-1919777082.html

https://ria.ru/20240529/vtsiom-1949147143.html

россия

цао

ювао (москва)

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общество, россия, цао, ювао (москва), юлия иванова, алексей ртищев, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье - общество