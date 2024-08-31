https://ria.ru/20240831/vaktsina-1969618485.html
Гинцбург рассказал о закупке регионами вакцины от ковида "Спутник"
Гинцбург рассказал о закупке регионами вакцины от ковида "Спутник" - РИА Новости, 31.08.2024
Гинцбург рассказал о закупке регионами вакцины от ковида "Спутник"
С декабря регионы России закупили около 1,2 миллиона доз обновленной вакцины от коронавируса "Спутник", в настоящее время поступают заявки с потребностями... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T02:18
2024-08-31T02:18
2024-08-31T02:18
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александр гинцбург
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. С декабря регионы России закупили около 1,2 миллиона доз обновленной вакцины от коронавируса "Спутник", в настоящее время поступают заявки с потребностями субъектов, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что показатель заболеваемости ковидом в РФ за прошедшую неделю увеличился на 33,3%, заболеваемость выросла в 75 субъектах страны. "Регионы с декабря закупили примерно 1,2 миллиона доз "Спутника". Письма приходят по поводу того, кто сколько сейчас хочет закупить, некоторые регионы закупают по 5 тысяч, некоторые по 25 тысяч. Немного, конечно, но закупают", - сказал Гинцбург.
https://ria.ru/20240828/vaktsina-1968870482.html
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общество, здоровье - общество, россия, александр гинцбург
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Александр Гинцбург
Гинцбург рассказал о закупке регионами вакцины от ковида "Спутник"
Гинцбург: регионы с декабря закупили около 1,2 миллиона доз вакцины "Спутник"
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. С декабря регионы России закупили около 1,2 миллиона доз обновленной вакцины от коронавируса "Спутник", в настоящее время поступают заявки с потребностями субъектов, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Ранее оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией сообщил, что показатель заболеваемости ковидом в РФ за прошедшую неделю увеличился на 33,3%, заболеваемость выросла в 75 субъектах страны.
"Регионы с декабря закупили примерно 1,2 миллиона доз "Спутника". Письма приходят по поводу того, кто сколько сейчас хочет закупить, некоторые регионы закупают по 5 тысяч, некоторые по 25 тысяч. Немного, конечно, но закупают", - сказал Гинцбург.