https://ria.ru/20240831/ustanovka-1969662114.html
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS - РИА Новости, 31.08.2024
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS
Российские войска уничтожили украинскую РСЗО MLRS производства США с обслуживающими ее боевиками ВСУ, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:33
2024-08-31T12:33
2024-08-31T12:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/83/1461498304_0:123:2329:1433_1920x0_80_0_0_bc5505c2a21a48ebbc8d3f9b9e00b0b2.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую РСЗО MLRS производства США с обслуживающими ее боевиками ВСУ, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.По данным министерства, в ходе разведывательных мероприятий в лесном массиве вблизи населенного пункта Садки Сумской области была вскрыта позиция РСЗО MLRS производства США.После анализа полученных разведданных и подтверждения активности украинских формирований в этом районе было принято решение о нанесении удара по позиции американской пусковой установки."В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожения вражеской РСЗО, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
https://ria.ru/20240831/vybor-1969626398.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146149/83/1461498304_127:0:2202:1556_1920x0_80_0_0_cd3341bddc4053f549111c8d8fb798e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Безопасность
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS с украинскими военными
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую РСЗО MLRS производства США с обслуживающими ее боевиками ВСУ, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.
По данным министерства, в ходе разведывательных мероприятий в лесном массиве вблизи населенного пункта Садки Сумской области
была вскрыта позиция РСЗО MLRS производства США.
После анализа полученных разведданных и подтверждения активности украинских формирований в этом районе было принято решение о нанесении удара по позиции американской пусковой установки.
"В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожения вражеской РСЗО, добавили в МО РФ.