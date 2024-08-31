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В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 31.08.2024 (обновлено: 12:48 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/ustanovka-1969662114.html
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS - РИА Новости, 31.08.2024
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS
Российские войска уничтожили украинскую РСЗО MLRS производства США с обслуживающими ее боевиками ВСУ, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T12:33
2024-08-31T12:48
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
безопасность
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую РСЗО MLRS производства США с обслуживающими ее боевиками ВСУ, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.По данным министерства, в ходе разведывательных мероприятий в лесном массиве вблизи населенного пункта Садки Сумской области была вскрыта позиция РСЗО MLRS производства США.После анализа полученных разведданных и подтверждения активности украинских формирований в этом районе было принято решение о нанесении удара по позиции американской пусковой установки."В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожения вражеской РСЗО, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
https://ria.ru/20240831/vybor-1969626398.html
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россия, вооруженные силы украины, сумская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Безопасность
В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS

В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS с украинскими военными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую РСЗО MLRS производства США с обслуживающими ее боевиками ВСУ, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.
По данным министерства, в ходе разведывательных мероприятий в лесном массиве вблизи населенного пункта Садки Сумской области была вскрыта позиция РСЗО MLRS производства США.
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После анализа полученных разведданных и подтверждения активности украинских формирований в этом районе было принято решение о нанесении удара по позиции американской пусковой установки.
"В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожения вражеской РСЗО, добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСумская областьБезопасность
 
 
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