https://ria.ru/20240831/ustanovka-1969662114.html

В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS

В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS - РИА Новости, 31.08.2024

В Сумской области уничтожили установку РСЗО MLRS

Российские войска уничтожили украинскую РСЗО MLRS производства США с обслуживающими ее боевиками ВСУ, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T12:33

2024-08-31T12:33

2024-08-31T12:48

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

сумская область

безопасность

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую РСЗО MLRS производства США с обслуживающими ее боевиками ВСУ, сообщило Минобороны РФ и опубликовало видео.По данным министерства, в ходе разведывательных мероприятий в лесном массиве вблизи населенного пункта Садки Сумской области была вскрыта позиция РСЗО MLRS производства США.После анализа полученных разведданных и подтверждения активности украинских формирований в этом районе было принято решение о нанесении удара по позиции американской пусковой установки."В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Средствами объективного контроля подтверждено полное уничтожения вражеской РСЗО, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, сумская область, безопасность