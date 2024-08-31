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На Украине будут судить организатора незаконной переправки мужчин в Румынию - РИА Новости, 31.08.2024
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18:48 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969715862.html
На Украине будут судить организатора незаконной переправки мужчин в Румынию
На Украине будут судить организатора незаконной переправки мужчин в Румынию - РИА Новости, 31.08.2024
На Украине будут судить организатора незаконной переправки мужчин в Румынию
Украинские правоохранители раскрыли в Черновицкой области нелегальную схему по переправке мужчин в Румынию, организатор схемы уклонения военнообязанных от... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T18:48
2024-08-31T18:48
в мире
украина
румыния
черновицкая область
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли в Черновицкой области нелегальную схему по переправке мужчин в Румынию, организатор схемы уклонения военнообязанных от мобилизации пойдет под суд, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "В суд передан обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя города Тернополь по факту организации незаконной переправки лиц через госграницу. По данным следствия, обвиняемый организовал противоправную схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу", - сообщает издание со ссылкой на данные Черновицкой областной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, организатор схемы работал с сообщниками. Он обеспечивал трансфер военнообязанных в Румынию, их проживание в гостинице и проводил необходимый инструктаж. Правоохранители установили, что в начале мая по такой схеме подозреваемый пытался переправить в соседнюю страну трех мужчин в возрасте 32 и 33 лет, стоимость такого трансфера оценивалась от 11 до 13 тысяч евро с человека. Военнообязанных разоблачили правоохранители в одном из сел пограничной границы в Черновицком районе во время пересадки в очередное транспортное средство, которым их перевозили на госграницу. Незаконная переправка граждан через границу Украины считается преступлением, за которое предусмотрено до девяти лет лишения свободы, если вывоз был организован за деньги. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240603/organy-1950243791.html
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в мире, украина, румыния, черновицкая область, владимир зеленский
В мире, Украина, Румыния, Черновицкая область, Владимир Зеленский
На Украине будут судить организатора незаконной переправки мужчин в Румынию

СМИ: на Украине раскрыли нелегальную схему по переправке мужчин в Румынию

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли в Черновицкой области нелегальную схему по переправке мужчин в Румынию, организатор схемы уклонения военнообязанных от мобилизации пойдет под суд, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета".
«
"В суд передан обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя города Тернополь по факту организации незаконной переправки лиц через госграницу. По данным следствия, обвиняемый организовал противоправную схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу", - сообщает издание со ссылкой на данные Черновицкой областной прокуратуры.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
СМИ: на Украине раскрыли масштабную схему вывоза человеческих органов
3 июня, 17:33
По данным надзорного ведомства, организатор схемы работал с сообщниками. Он обеспечивал трансфер военнообязанных в Румынию, их проживание в гостинице и проводил необходимый инструктаж. Правоохранители установили, что в начале мая по такой схеме подозреваемый пытался переправить в соседнюю страну трех мужчин в возрасте 32 и 33 лет, стоимость такого трансфера оценивалась от 11 до 13 тысяч евро с человека.
Военнообязанных разоблачили правоохранители в одном из сел пограничной границы в Черновицком районе во время пересадки в очередное транспортное средство, которым их перевозили на госграницу.
Незаконная переправка граждан через границу Украины считается преступлением, за которое предусмотрено до девяти лет лишения свободы, если вывоз был организован за деньги.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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