https://ria.ru/20240831/ukraina-1969715862.html

На Украине будут судить организатора незаконной переправки мужчин в Румынию

На Украине будут судить организатора незаконной переправки мужчин в Румынию - РИА Новости, 31.08.2024

На Украине будут судить организатора незаконной переправки мужчин в Румынию

Украинские правоохранители раскрыли в Черновицкой области нелегальную схему по переправке мужчин в Румынию, организатор схемы уклонения военнообязанных от... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T18:48

2024-08-31T18:48

2024-08-31T18:48

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Украинские правоохранители раскрыли в Черновицкой области нелегальную схему по переправке мужчин в Румынию, организатор схемы уклонения военнообязанных от мобилизации пойдет под суд, сообщает местное издание "Судебно-юридическая газета". "В суд передан обвинительный акт в отношении 39-летнего жителя города Тернополь по факту организации незаконной переправки лиц через госграницу. По данным следствия, обвиняемый организовал противоправную схему получения прибыли от незаконной переправки мужчин за границу", - сообщает издание со ссылкой на данные Черновицкой областной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, организатор схемы работал с сообщниками. Он обеспечивал трансфер военнообязанных в Румынию, их проживание в гостинице и проводил необходимый инструктаж. Правоохранители установили, что в начале мая по такой схеме подозреваемый пытался переправить в соседнюю страну трех мужчин в возрасте 32 и 33 лет, стоимость такого трансфера оценивалась от 11 до 13 тысяч евро с человека. Военнообязанных разоблачили правоохранители в одном из сел пограничной границы в Черновицком районе во время пересадки в очередное транспортное средство, которым их перевозили на госграницу. Незаконная переправка граждан через границу Украины считается преступлением, за которое предусмотрено до девяти лет лишения свободы, если вывоз был организован за деньги. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240603/organy-1950243791.html

https://ria.ru/20240724/ukraina-1961807918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, румыния, черновицкая область, владимир зеленский