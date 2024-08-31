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В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами - РИА Новости, 31.08.2024
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14:48 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/ukraina-1969682562.html
В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами
В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами - РИА Новости, 31.08.2024
В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами
Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области Украины задержали водителя междугороднего автобуса, оставив пассажиров на заправке, сообщил украинский... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T14:48
2024-08-31T14:48
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украина
ивано-франковская область
полтава
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области Украины задержали водителя междугороднего автобуса, оставив пассажиров на заправке, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Автобус с туристами из Полтавы остался без водителя, потому что его забрали в Яремче (город в Ивано-Франковской области - ред.) работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)", - говорится в публикации на сайте полтавского отделения "Общественного". Как сообщили журналисты, в туристическом автобусе находилось 50 пассажиров, среди которых восемь детей. Во время остановки для отдыха и заправки водителем заинтересовались сотрудники местного ТЦК, после чего его задержали и доставили в военкомат для прохождения медкомиссии. В местном военкомате отказались комментировать произошедшее, сообщили в "Общественном". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
https://ria.ru/20240805/voenkomat-1964084269.html
https://ria.ru/20240620/ukraina-1954232221.html
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в мире, украина, ивано-франковская область, полтава, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ивано-Франковская область, Полтава, Вооруженные силы Украины
В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами

Сотрудники военкомата на Украине задержали водителя автобуса, бросив пассажиров

Сотрудники ТЦК пытаются затолкать мужчину в фургон
Сотрудники ТЦК пытаются затолкать мужчину в фургон - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Сотрудники ТЦК пытаются затолкать мужчину в фургон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области Украины задержали водителя междугороднего автобуса, оставив пассажиров на заправке, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Автобус с туристами из Полтавы остался без водителя, потому что его забрали в Яремче (город в Ивано-Франковской области - ред.) работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)", - говорится в публикации на сайте полтавского отделения "Общественного".
Полтава - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
На Украине заявили, что сотрудник ТЦК не может применять силовое задержание
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Как сообщили журналисты, в туристическом автобусе находилось 50 пассажиров, среди которых восемь детей. Во время остановки для отдыха и заправки водителем заинтересовались сотрудники местного ТЦК, после чего его задержали и доставили в военкомат для прохождения медкомиссии. В местном военкомате отказались комментировать произошедшее, сообщили в "Общественном".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
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