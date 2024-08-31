https://ria.ru/20240831/ukraina-1969682562.html

В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами

В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами - РИА Новости, 31.08.2024

В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами

Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области Украины задержали водителя междугороднего автобуса, оставив пассажиров на заправке, сообщил украинский... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T14:48

2024-08-31T14:48

2024-08-31T14:48

в мире

украина

ивано-франковская область

полтава

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950324656_0:25:1435:832_1920x0_80_0_0_ed9012fa77852074c08631a736d89f97.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области Украины задержали водителя междугороднего автобуса, оставив пассажиров на заправке, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Автобус с туристами из Полтавы остался без водителя, потому что его забрали в Яремче (город в Ивано-Франковской области - ред.) работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)", - говорится в публикации на сайте полтавского отделения "Общественного". Как сообщили журналисты, в туристическом автобусе находилось 50 пассажиров, среди которых восемь детей. Во время остановки для отдыха и заправки водителем заинтересовались сотрудники местного ТЦК, после чего его задержали и доставили в военкомат для прохождения медкомиссии. В местном военкомате отказались комментировать произошедшее, сообщили в "Общественном". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).

https://ria.ru/20240805/voenkomat-1964084269.html

https://ria.ru/20240620/ukraina-1954232221.html

украина

ивано-франковская область

полтава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, ивано-франковская область, полтава, вооруженные силы украины