В Ивано-Франковской области задержали водителя автобуса с туристами
Сотрудники военкомата на Украине задержали водителя автобуса, бросив пассажиров
Сотрудники ТЦК пытаются затолкать мужчину в фургон
Сотрудники ТЦК пытаются затолкать мужчину в фургон. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Ивано-Франковской области Украины задержали водителя междугороднего автобуса, оставив пассажиров на заправке, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"Автобус с туристами из Полтавы остался без водителя, потому что его забрали в Яремче (город в Ивано-Франковской области - ред.) работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)", - говорится в публикации на сайте полтавского отделения "Общественного".
Как сообщили журналисты, в туристическом автобусе находилось 50 пассажиров, среди которых восемь детей. Во время остановки для отдыха и заправки водителем заинтересовались сотрудники местного ТЦК, после чего его задержали и доставили в военкомат для прохождения медкомиссии. В местном военкомате отказались комментировать произошедшее, сообщили в "Общественном".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).