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Сальдо прокомментировал удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 31.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/udar-1969652687.html
Сальдо прокомментировал удар ВСУ по Белгороду
Сальдо прокомментировал удар ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 31.08.2024
Сальдо прокомментировал удар ВСУ по Белгороду
Удар ВСУ по Белгороду является государственным терроризмом и военным преступлением, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:17
2024-08-31T11:17
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
херсонская область
владимир сальдо
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Удар ВСУ по Белгороду является государственным терроризмом и военным преступлением, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Украинские нацисты подло ударили по Белгороду: погибли пять мирных жителей, десятки ранены, в том числе дети. От всех херсонцев выражаю глубочайшую скорбь и соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым... Это именно государственный терроризм и военное преступление. Для нас нет компромисса: украинский нацизм должен быть искоренен", - написал он. Губернатор также добавил, что ВСУ стреляли "неприцельно" по площадям города. В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
https://ria.ru/20240831/udar-1969652131.html
https://ria.ru/20240512/obstrel-1945449536.html
белгород
белгородский район
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белгород, белгородский район, херсонская область , владимир сальдо, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Сальдо прокомментировал удар ВСУ по Белгороду

Сальдо назвал удар ВСУ по Белгороду государственным терроризмом

© Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Удар ВСУ по Белгороду является государственным терроризмом и военным преступлением, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Украинские нацисты подло ударили по Белгороду: погибли пять мирных жителей, десятки ранены, в том числе дети. От всех херсонцев выражаю глубочайшую скорбь и соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым... Это именно государственный терроризм и военное преступление. Для нас нет компромисса: украинский нацизм должен быть искоренен", - написал он.
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11:12
Губернатор также добавил, что ВСУ стреляли "неприцельно" по площадям города.
В пятницу вечером губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Позднее он добавил, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли пять человек, 46 мирных жителей ранены, из которых семеро детей. СК возбудил уголовное дело по статье "теракт" в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородский районХерсонская областьВладимир СальдоВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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