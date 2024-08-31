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В России получили убежище более 400 граждан из недружественных стран

В России получили убежище более 400 граждан из недружественных стран - РИА Новости, 31.08.2024

В России получили убежище более 400 граждан из недружественных стран

Более 400 граждан из недружественных стран получили временное убежище в России, большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:50

2024-08-31T11:50

2024-08-31T11:50

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 400 граждан из недружественных стран получили временное убежище в России, большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Отмечается, что российская полиция проводит активную работу по оказанию содействия "иностранным гражданам из недружественных стран", сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории страны. "В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады", - сказали в пресс-центре ведомства.

https://ria.ru/20240815/semja-1966330299.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, латвия