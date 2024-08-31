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В России получили убежище более 400 граждан из недружественных стран
В России получили убежище более 400 граждан из недружественных стран - РИА Новости, 31.08.2024
В России получили убежище более 400 граждан из недружественных стран
Более 400 граждан из недружественных стран получили временное убежище в России, большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:50
2024-08-31T11:50
2024-08-31T11:50
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 400 граждан из недружественных стран получили временное убежище в России, большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады, сообщили в пресс-центре МВД РФ. Отмечается, что российская полиция проводит активную работу по оказанию содействия "иностранным гражданам из недружественных стран", сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории страны. "В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады", - сказали в пресс-центре ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, германия, латвия
В мире, Россия, Германия, Латвия
В России получили убежище более 400 граждан из недружественных стран
МВД: более 400 граждан недружественных стран получили временное убежище в России
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Более 400 граждан из недружественных стран получили временное убежище в России, большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
Отмечается, что российская полиция проводит активную работу по оказанию содействия "иностранным гражданам из недружественных стран", сделавшим свой выбор в пользу духовных и культурных ценностей РФ и обратившимся за защитой на территории страны.
"В настоящий момент предоставлено временное убежище более 400 таким лицам. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады", - сказали в пресс-центре ведомства.