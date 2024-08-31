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Научно-образовательный центр в Тюмени получит грант в 187 миллионов рублей - РИА Новости, 31.08.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:20 31.08.2024 (обновлено: 15:21 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/tyumen-1969688271.html
Научно-образовательный центр в Тюмени получит грант в 187 миллионов рублей
Научно-образовательный центр в Тюмени получит грант в 187 миллионов рублей - РИА Новости, 31.08.2024
Научно-образовательный центр в Тюмени получит грант в 187 миллионов рублей
Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр получит из федерального бюджета около 187 миллионов рублей в качестве гранта, сообщает... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:20
2024-08-31T15:21
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ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр получит из федерального бюджета около 187 миллионов рублей в качестве гранта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. "187 044 400 рублей получит Западно-Сибирский НОЦ из федерального бюджета. Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин", – указано в сообщении. Согласно опубликованной на сайте правительства России информации, в целом гранты в 2024 году получат 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединяют образовательные и научные организации, крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. В тесной кооперации они занимаются перспективными исследованиями и разработками, необходимыми для технологического развития страны, запуска новых производств и внедрения передовых решений. Размеры грантов – от 93 до 250 миллионов рублей в зависимости от уровня достижений, общая сумма грантов превышает 2,8 миллиарда рублей. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр сформирован в рамках нацпроекта "Наука и университеты" Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Участники центра работают по четырем направлениям: биологическая безопасность человека, животных и растений; Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике; цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; нефтехимия.
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тюменская область, россия, тюмень, михаил мишустин
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Тюмень, Михаил Мишустин

Научно-образовательный центр в Тюмени получит грант в 187 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВ Тюмени
В Тюмени - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 31 авг – РИА Новости. Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр получит из федерального бюджета около 187 миллионов рублей в качестве гранта, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
«
"187 044 400 рублей получит Западно-Сибирский НОЦ из федерального бюджета. Утвержден список получателей грантов среди научно-образовательных центров мирового уровня в 2024 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин", – указано в сообщении.
Согласно опубликованной на сайте правительства России информации, в целом гранты в 2024 году получат 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединяют образовательные и научные организации, крупные и средние предприятия реального сектора экономики в 36 регионах. В тесной кооперации они занимаются перспективными исследованиями и разработками, необходимыми для технологического развития страны, запуска новых производств и внедрения передовых решений. Размеры грантов – от 93 до 250 миллионов рублей в зависимости от уровня достижений, общая сумма грантов превышает 2,8 миллиарда рублей. Средства можно направить в том числе на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий, реализацию проектов.
Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр сформирован в рамках нацпроекта "Наука и университеты" Тюменской областью, Ханты-Мансийским и Ямало-Ненецким автономными округами. Участники центра работают по четырем направлениям: биологическая безопасность человека, животных и растений; Арктика: ресурсы "холодного мира" и качество окружающей среды, человек в Арктике; цифровая трансформация нефтегазовой индустрии; нефтехимия.
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Тюменская областьТюменская областьРоссияТюменьМихаил Мишустин
 
 
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