https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках"

Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.09.2024

Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках"

Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, Украины,... РИА Новости, 01.09.2024

2024-08-31T13:27

2024-08-31T13:27

2024-09-01T01:40

германия

россия

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дмитрий песков

генеральная прокуратура рф

северный поток

северный поток — 2

в мире

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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, пишет в субботу турецкая газета Aydınlık.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации "Северного потока" не может произойти без вмешательства могущественных государств. США с самого начала были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа за счет России. Они навязывали свой собственный дорогой сланцевый газ", — пишет издание."Все факты свидетельствуют о том, что "Северный поток" был взорван с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии. Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замерзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается", — добавило издание.

https://ria.ru/20240826/sevpotok-1968510310.html

https://ria.ru/20240206/rassledovanie-1925763964.html

германия

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, россия, сша, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире