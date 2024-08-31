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Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.09.2024
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13:27 31.08.2024 (обновлено: 01:40 01.09.2024)
https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html
Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках"
Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках" - РИА Новости, 01.09.2024
Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках"
Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, Украины,... РИА Новости, 01.09.2024
2024-08-31T13:27
2024-09-01T01:40
германия
россия
сша
дмитрий песков
генеральная прокуратура рф
северный поток
северный поток — 2
в мире
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, пишет в субботу турецкая газета Aydınlık.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации "Северного потока" не может произойти без вмешательства могущественных государств. США с самого начала были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа за счет России. Они навязывали свой собственный дорогой сланцевый газ", — пишет издание."Все факты свидетельствуют о том, что "Северный поток" был взорван с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии. Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замерзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается", — добавило издание.
https://ria.ru/20240826/sevpotok-1968510310.html
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германия, россия, сша, дмитрий песков, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, в мире
Германия, Россия, США, Дмитрий Песков, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире
Турецкое СМИ выдвинуло свою версию взрывов на "Северных потоках"

Aydınlık: "Северные потоки" взорвали при участии США, Украины, Польши и ФРГ

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Взрывы на российских экспортных газопроводах в Европу "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" были осуществлены с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии, пишет в субботу турецкая газета Aydınlık.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
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"Все серьезные исследовательские институты и СМИ приходят к выводу, что диверсия с целью нейтрализации "Северного потока" не может произойти без вмешательства могущественных государств. США с самого начала были против строительства трубопроводов для транспортировки российского газа за счет России. Они навязывали свой собственный дорогой сланцевый газ", — пишет издание.
"Все факты свидетельствуют о том, что "Северный поток" был взорван с ведома и при сотрудничестве США, Украины, Польши и Германии. Результаты такие же, как и в случае с другими санкциями: Германия и Запад замерзли в зимние холода и были вынуждены покупать российский газ у других стран по очень высоким ценам. Санкции ускоряют распад Запада, в то время как Евразия поднимается", — добавило издание.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
Германия не стала закрывать расследование подрыва "Северных потоков"
6 февраля, 17:53
 
ГерманияРоссияСШАДмитрий ПесковГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2В мире
 
 
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