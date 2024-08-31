Глава Минобороны Турции заявил об отсутствии проблем с Сирией
Глава Минобороны Турции: Анкара и Дамаск могут решить все проблемы
Вид Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил об отсутствии проблем, которые не могли бы решить Анкара и Дамаск. Его слова приводит газета Hürriyet.
Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса, заявил ранее президент Сирийской арабской республики Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента).
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"Нет такой проблемы, которая не могла бы быть решена между нами. После решения этих проблем, я думаю, мы сможем продолжить нашу нормальную деятельность как две соседние страны", - приводит слова Гюлера газета.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту встречи.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.