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Глава Минобороны Турции заявил об отсутствии проблем с Сирией - РИА Новости, 31.08.2024
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09:33 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969639811.html
Глава Минобороны Турции заявил об отсутствии проблем с Сирией
Глава Минобороны Турции заявил об отсутствии проблем с Сирией - РИА Новости, 31.08.2024
Глава Минобороны Турции заявил об отсутствии проблем с Сирией
Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил об отсутствии проблем, которые не могли бы решить Анкара и Дамаск. Его слова приводит газета Hürriyet. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T09:33
2024-08-31T09:33
в мире
турция
сирия
анкара (провинция)
башар асад
яшар гюлер
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АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил об отсутствии проблем, которые не могли бы решить Анкара и Дамаск. Его слова приводит газета Hürriyet.Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса, заявил ранее президент Сирийской арабской республики Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента). "Нет такой проблемы, которая не могла бы быть решена между нами. После решения этих проблем, я думаю, мы сможем продолжить нашу нормальную деятельность как две соседние страны", - приводит слова Гюлера газета. Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту встречи. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
https://ria.ru/20230927/turtsiya-1898859905.html
https://ria.ru/20240601/turtsiya-1949903847.html
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в мире, турция, сирия, анкара (провинция), башар асад, яшар гюлер, михаил богданов
В мире, Турция, Сирия, Анкара (провинция), Башар Асад, Яшар Гюлер, Михаил Богданов
Глава Минобороны Турции заявил об отсутствии проблем с Сирией

Глава Минобороны Турции: Анкара и Дамаск могут решить все проблемы

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНКАРА, 31 авг - РИА Новости. Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил об отсутствии проблем, которые не могли бы решить Анкара и Дамаск. Его слова приводит газета Hürriyet.
Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, однако по данной инициативе нет никакого прогресса, заявил ранее президент Сирийской арабской республики Башар Асад, выступая перед новым созывом Народного совета (парламента).
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"Нет такой проблемы, которая не могла бы быть решена между нами. После решения этих проблем, я думаю, мы сможем продолжить нашу нормальную деятельность как две соседние страны", - приводит слова Гюлера газета.
Дипломатический источник РИА Новости в Анкаре сообщал, что вероятность переговоров лидеров Турции и Сирии в третьей стране не исключена, но на данный момент нет конкретики по срокам и месту встречи.
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов ранее заявил о готовности Москвы организовать встречу президентов Турции и Сирии, однако, по его словам, для этого требуется серьезная подготовка.
В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников Асада. Летом 2024 года активизировался курс на нормализацию отношений двух стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Хакан Фидан определяет с коллегами план по нормализации отношений Анкары и Дамаска и реализации переговоров лидеров Турции и Сирии, возможно, в третьей стране. Сирийский МИД в ответ заявил, что нормализация отношений между Сирией и Турцией должна быть основана на возвращении к ситуации, которая была до 2011 года. Сам Асад заявил, что готов к встрече со своим турецким коллегой, если она будет отвечать сирийским национальным интересам.
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В миреТурцияСирияАнкара (провинция)Башар АсадЯшар ГюлерМихаил Богданов
 
 
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