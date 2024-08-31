Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган
Эрдоган: Турция сотрудничает с ЕС и ШОС и не будет выбирать между организациями
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Турции не придется выбирать между Европейским союзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), она будет взаимодействовать с обеими организациями, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.
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"Те, кто не хочет, чтобы мы интересовались нашими соседями — Ираком, Ираном, Сирией и Палестиной, — невежественны, если не злонамеренны. Турция может быть эффективной страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь вычеркнет Турцию из уравнения. Мы не выбираем между ЕС и Шанхаем (ШОС. — Прим. ред.). Нам не нужно делать выбор, мы сотрудничаем с обеими (организациями. — Прим. ред.)", — сказал он.
Эрдоган ранее назвал членство в ШОС целью Анкары.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема расширения ШОС постоянно находится на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет. Он также отмечал "определенные противоречия" этих намерений с обязательствами Анкары как члена НАТО.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".