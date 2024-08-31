https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html

Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган

Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 31.08.2024

Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган

Турции не придется выбирать между Европейским союзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), она будет взаимодействовать с обеими организациями,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:20

2024-08-31T17:20

2024-08-31T18:07

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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Турции не придется выбирать между Европейским союзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), она будет взаимодействовать с обеими организациями, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле."Те, кто не хочет, чтобы мы интересовались нашими соседями — Ираком, Ираном, Сирией и Палестиной, — невежественны, если не злонамеренны. Турция может быть эффективной страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь вычеркнет Турцию из уравнения. Мы не выбираем между ЕС и Шанхаем (ШОС. — Прим. ред.). Нам не нужно делать выбор, мы сотрудничаем с обеими (организациями. — Прим. ред.)", — сказал он. Эрдоган ранее назвал членство в ШОС целью Анкары. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема расширения ШОС постоянно находится на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет. Он также отмечал "определенные противоречия" этих намерений с обязательствами Анкары как члена НАТО. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".

https://ria.ru/20240712/peskov-1959219200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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