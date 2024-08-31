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Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 31.08.2024
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17:20 31.08.2024 (обновлено: 18:07 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/turtsija-1969704192.html
Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган
Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган - РИА Новости, 31.08.2024
Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган
Турции не придется выбирать между Европейским союзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), она будет взаимодействовать с обеими организациями,... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:20
2024-08-31T18:07
в мире
цены на нефть
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Турции не придется выбирать между Европейским союзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), она будет взаимодействовать с обеими организациями, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.&quot;Те, кто не хочет, чтобы мы интересовались нашими соседями — Ираком, Ираном, Сирией и Палестиной, — невежественны, если не злонамеренны. Турция может быть эффективной страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь вычеркнет Турцию из уравнения. Мы не выбираем между ЕС и Шанхаем (ШОС. — Прим. ред.). Нам не нужно делать выбор, мы сотрудничаем с обеими (организациями. — Прим. ред.)&quot;, — сказал он. Эрдоган ранее назвал членство в ШОС целью Анкары. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема расширения ШОС постоянно находится на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет. Он также отмечал "определенные противоречия" этих намерений с обязательствами Анкары как члена НАТО. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
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в мире, цены на нефть, турция, анкара (провинция), россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, евросоюз, шос, нато
В мире, Цены на нефть, Турция, Анкара (провинция), Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Евросоюз, ШОС, НАТО
Турция не будет выбирать между ЕС и ШОС, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция сотрудничает с ЕС и ШОС и не будет выбирать между организациями

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Турции не придется выбирать между Европейским союзом (ЕС) и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), она будет взаимодействовать с обеими организациями, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Стамбуле.
«

"Те, кто не хочет, чтобы мы интересовались нашими соседями — Ираком, Ираном, Сирией и Палестиной, — невежественны, если не злонамеренны. Турция может быть эффективной страной, если будет развивать отношения с Востоком и Западом одновременно. Любой другой путь вычеркнет Турцию из уравнения. Мы не выбираем между ЕС и Шанхаем (ШОС. — Прим. ред.). Нам не нужно делать выбор, мы сотрудничаем с обеими (организациями. — Прим. ред.)", — сказал он.

Эрдоган ранее назвал членство в ШОС целью Анкары.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что тема расширения ШОС постоянно находится на повестке дня, но точных сроков вступления Турции в организацию пока нет. Он также отмечал "определенные противоречия" этих намерений с обязательствами Анкары как члена НАТО.
Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — Европейским экономическим сообществом, ЕЭС), а в 1987-м подала заявку на членство в союзе. При этом переговоры о вступлении начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. Ранее Эрдоган заявлял, что при необходимости дороги Турции и ЕС "могут разойтись".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Песков ответил на вопрос о сроках вступления Турции в ШОС
12 июля, 13:13
 
В миреЦены на нефтьТурцияАнкара (провинция)РоссияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковЕвросоюзШОСНАТО
 
 
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