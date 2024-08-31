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В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки - РИА Новости, 31.08.2024
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15:10 31.08.2024 (обновлено: 18:30 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/turistka-1969685874.html
В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки
В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки - РИА Новости, 31.08.2024
В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки
Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:10
2024-08-31T18:30
турция
в мире
мугла (провинция)
мармарис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после вскрытия, сообщила газета Milliyet.Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости о поисках туристки с участием сил МЧС и Береговой охраны Турции, были организованы группы волонтеров и активистов. &quot;В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа ушла из отеля, где остановилась, в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, сегодня был найден ее мобильный телефон, а затем и безжизненное тело&quot;, — сообщила газета.Сообщается, что тело женщины было извлечено из моря командами Береговой охраны и доставлено на сушу."Пока ведется масштабное расследование, точная причина смерти женщины будет установлена после вскрытия", — уточнило издание.
https://ria.ru/20240824/ischeznovenie-1968090286.html
турция
мугла (провинция)
мармарис
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турция, в мире, мугла (провинция), мармарис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Турция, В мире, Мугла (провинция), Мармарис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки

Milliyet: тело пропавшей 17 августа туристки из РФ обнаружили в субботу в Турции

© Фото : Наталья Сомова/ВКонтактеНаталья Сомова
Наталья Сомова - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© Фото : Наталья Сомова/ВКонтакте
Наталья Сомова. Архивное фото
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после вскрытия, сообщила газета Milliyet.
Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости о поисках туристки с участием сил МЧС и Береговой охраны Турции, были организованы группы волонтеров и активистов.
«

"В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа ушла из отеля, где остановилась, в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, сегодня был найден ее мобильный телефон, а затем и безжизненное тело", — сообщила газета.

Сообщается, что тело женщины было извлечено из моря командами Береговой охраны и доставлено на сушу.
"Пока ведется масштабное расследование, точная причина смерти женщины будет установлена после вскрытия", — уточнило издание.
Наталья Сомова - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
"Одна зацепка". Новые подробности в деле об исчезновении Натальи Сомовой
24 августа, 08:00
 
ТурцияВ миреМугла (провинция)МармарисМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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