https://ria.ru/20240831/turistka-1969685874.html

В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки

В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки - РИА Новости, 31.08.2024

В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки

Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T15:10

2024-08-31T15:10

2024-08-31T18:30

турция

в мире

мугла (провинция)

мармарис

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после вскрытия, сообщила газета Milliyet.Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости о поисках туристки с участием сил МЧС и Береговой охраны Турции, были организованы группы волонтеров и активистов. "В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа ушла из отеля, где остановилась, в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, сегодня был найден ее мобильный телефон, а затем и безжизненное тело", — сообщила газета.Сообщается, что тело женщины было извлечено из моря командами Береговой охраны и доставлено на сушу."Пока ведется масштабное расследование, точная причина смерти женщины будет установлена после вскрытия", — уточнило издание.

https://ria.ru/20240824/ischeznovenie-1968090286.html

турция

мугла (провинция)

мармарис

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, в мире, мугла (провинция), мармарис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)