https://ria.ru/20240831/turistka-1969685874.html
В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки
В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки - РИА Новости, 31.08.2024
В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки
Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T15:10
2024-08-31T15:10
2024-08-31T18:30
турция
в мире
мугла (провинция)
мармарис
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АНКАРА, 31 авг — РИА Новости. Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, обнаружено в субботу в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после вскрытия, сообщила газета Milliyet.Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости о поисках туристки с участием сил МЧС и Береговой охраны Турции, были организованы группы волонтеров и активистов. "В результате поисков российской туристки Натальи Сомовой, которая 17 августа ушла из отеля, где остановилась, в районе Мармарис в Мугле и не вернулась, сегодня был найден ее мобильный телефон, а затем и безжизненное тело", — сообщила газета.Сообщается, что тело женщины было извлечено из моря командами Береговой охраны и доставлено на сушу."Пока ведется масштабное расследование, точная причина смерти женщины будет установлена после вскрытия", — уточнило издание.
https://ria.ru/20240824/ischeznovenie-1968090286.html
турция
мугла (провинция)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, в мире, мугла (провинция), мармарис, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Турция, В мире, Мугла (провинция), Мармарис, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Турции обнаружили тело пропавшей 17 августа российской туристки
Milliyet: тело пропавшей 17 августа туристки из РФ обнаружили в субботу в Турции