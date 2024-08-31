https://ria.ru/20240831/trevoga-1969737608.html
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.08.2024
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T21:03
2024-08-31T21:03
2024-08-31T21:03
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, первой тревогу объявили в Харьковской области - в 20.12 мск. Спустя две минуты тревога распространилась на Сумскую и Полтавскую области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В трех украинских областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу