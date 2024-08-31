https://ria.ru/20240831/trevoga-1969614964.html

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.08.2024

В Киеве и восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины,... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T00:29

2024-08-31T00:29

2024-08-31T00:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, тревога в Киевской области прозвучала в 0.07 мск, а затем распространилась и на другие регионы. Российская армия начала наносить удары по украинской инфраструктуре десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240830/kartapolov-1969504290.html

https://ria.ru/20240830/podpole-1969524085.html

киев

украина

харьковская область

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в мире, киев, украина, харьковская область