https://ria.ru/20240831/tonnel-1969655049.html
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 31.08.2024
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП
Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:42
2024-08-31T11:42
2024-08-31T11:42
происшествия
москва
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Ранее сообщалось, что движение по внешней стороне ТТК затруднено. "Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240830/samolet-1969498531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП с четырьмя авто