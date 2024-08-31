https://ria.ru/20240831/tonnel-1969655049.html

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 31.08.2024

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП

Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T11:42

2024-08-31T11:42

2024-08-31T11:42

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Ранее сообщалось, что движение по внешней стороне ТТК затруднено. "Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240830/samolet-1969498531.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва