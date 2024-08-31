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Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 31.08.2024
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11:42 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/tonnel-1969655049.html
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП - РИА Новости, 31.08.2024
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП
Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T11:42
2024-08-31T11:42
происшествия
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Ранее сообщалось, что движение по внешней стороне ТТК затруднено. "Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после массового ДТП

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП с четырьмя авто

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАвтомобили в Лефортовском тоннеле в Москве
Автомобили в Лефортовском тоннеле в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Автомобили в Лефортовском тоннеле в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло в Лефортовском тоннеле в Москве. Ранее сообщалось, что движение по внешней стороне ТТК затруднено.
"Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено", - говорится в сообщении.
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