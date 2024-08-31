https://ria.ru/20240831/taynik-1969644333.html
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами - РИА Новости, 31.08.2024
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами
Сотрудники полиции обнаружили в Жовтневом (Центральном) районе Мариуполя тщательно замаскированный тайник, в котором находилось огнестрельное оружие, ручные... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:14
2024-08-31T10:14
2024-08-31T10:14
мариуполь
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в Жовтневом (Центральном) районе Мариуполя тщательно замаскированный тайник, в котором находилось огнестрельное оружие, ручные гранаты и более 3,5 тысячи патронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. "Стражи правопорядка изъяли 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова, 2 гранаты РГД-5, гранату РГ-42, 8 запалов типа УЗРГМ, 3 551 патрон калибров 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра, 4 магазина для автомата Калашникова, два из которых были снаряжены патронами калибра 5,45 миллиметра, а также осветительную ракетницу увеличенной дальности", - говорится в сообщении ведомства. Все оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу, лица, спрятавшие их, устанавливаются.
https://ria.ru/20240831/delo-1969634396.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, донецкая народная республика, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами
В Мариуполе нашли тщательно замаскированный тайник с оружием и гранатами
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в Жовтневом (Центральном) районе Мариуполя тщательно замаскированный тайник, в котором находилось огнестрельное оружие, ручные гранаты и более 3,5 тысячи патронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"Стражи правопорядка изъяли 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова, 2 гранаты РГД-5, гранату РГ-42, 8 запалов типа УЗРГМ, 3 551 патрон калибров 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра, 4 магазина для автомата Калашникова, два из которых были снаряжены патронами калибра 5,45 миллиметра, а также осветительную ракетницу увеличенной дальности", - говорится в сообщении ведомства.
Все оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу, лица, спрятавшие их, устанавливаются.