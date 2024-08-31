Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами - РИА Новости, 31.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 31.08.2024
https://ria.ru/20240831/taynik-1969644333.html
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами - РИА Новости, 31.08.2024
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами
Сотрудники полиции обнаружили в Жовтневом (Центральном) районе Мариуполя тщательно замаскированный тайник, в котором находилось огнестрельное оружие, ручные... РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T10:14
2024-08-31T10:14
мариуполь
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в Жовтневом (Центральном) районе Мариуполя тщательно замаскированный тайник, в котором находилось огнестрельное оружие, ручные гранаты и более 3,5 тысячи патронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. "Стражи правопорядка изъяли 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова, 2 гранаты РГД-5, гранату РГ-42, 8 запалов типа УЗРГМ, 3 551 патрон калибров 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра, 4 магазина для автомата Калашникова, два из которых были снаряжены патронами калибра 5,45 миллиметра, а также осветительную ракетницу увеличенной дальности", - говорится в сообщении ведомства. Все оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу, лица, спрятавшие их, устанавливаются.
https://ria.ru/20240831/delo-1969634396.html
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, донецкая народная республика, происшествия
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Происшествия
В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами

В Мариуполе нашли тщательно замаскированный тайник с оружием и гранатами

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в Жовтневом (Центральном) районе Мариуполя тщательно замаскированный тайник, в котором находилось огнестрельное оружие, ручные гранаты и более 3,5 тысячи патронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР.
"Стражи правопорядка изъяли 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова, 2 гранаты РГД-5, гранату РГ-42, 8 запалов типа УЗРГМ, 3 551 патрон калибров 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра, 4 магазина для автомата Калашникова, два из которых были снаряжены патронами калибра 5,45 миллиметра, а также осветительную ракетницу увеличенной дальности", - говорится в сообщении ведомства.
Все оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу, лица, спрятавшие их, устанавливаются.
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ на Белгород
08:56
 
МариупольДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала