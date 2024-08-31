https://ria.ru/20240831/taynik-1969644333.html

В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами

В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами - РИА Новости, 31.08.2024

В Мариуполе нашли тайник с оружием и гранатами

Сотрудники полиции обнаружили в Жовтневом (Центральном) районе Мариуполя тщательно замаскированный тайник, в котором находилось огнестрельное оружие, ручные... РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T10:14

2024-08-31T10:14

2024-08-31T10:14

мариуполь

донецкая народная республика

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники полиции обнаружили в Жовтневом (Центральном) районе Мариуполя тщательно замаскированный тайник, в котором находилось огнестрельное оружие, ручные гранаты и более 3,5 тысячи патронов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по ДНР. "Стражи правопорядка изъяли 2 автомата Калашникова, пистолет Макарова, 2 гранаты РГД-5, гранату РГ-42, 8 запалов типа УЗРГМ, 3 551 патрон калибров 5,45 миллиметра и 7,62 миллиметра, 4 магазина для автомата Калашникова, два из которых были снаряжены патронами калибра 5,45 миллиметра, а также осветительную ракетницу увеличенной дальности", - говорится в сообщении ведомства. Все оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу, лица, спрятавшие их, устанавливаются.

https://ria.ru/20240831/delo-1969634396.html

мариуполь

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мариуполь, донецкая народная республика, происшествия