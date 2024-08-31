https://ria.ru/20240831/taksi-1969702740.html

В Подмосковье пассажир такси избил водителя

В Подмосковье пассажир такси избил водителя - РИА Новости, 31.08.2024

В Подмосковье пассажир такси избил водителя

В Московской области пассажир такси избил водителя из-за нежелания платить за проезд, сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 31.08.2024

2024-08-31T17:10

2024-08-31T17:10

2024-08-31T17:21

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской области пассажир такси избил водителя из-за нежелания платить за проезд, сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК ("Хулиганство")", — уточнили в ведомстве.По имеющейся информации, около 17:00 в пятницу пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу до дома 5А на улице Инициативной, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего.

https://ria.ru/20240830/delo-1969594019.html

https://ria.ru/20240822/taxi-1967904399.html

московская область (подмосковье)

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), россия