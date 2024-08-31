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В Подмосковье пассажир такси избил водителя - РИА Новости, 31.08.2024
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17:10 31.08.2024 (обновлено: 17:21 31.08.2024)
https://ria.ru/20240831/taksi-1969702740.html
В Подмосковье пассажир такси избил водителя
В Подмосковье пассажир такси избил водителя - РИА Новости, 31.08.2024
В Подмосковье пассажир такси избил водителя
В Московской области пассажир такси избил водителя из-за нежелания платить за проезд, сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:10
2024-08-31T17:21
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской области пассажир такси избил водителя из-за нежелания платить за проезд, сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.&quot;По данному факту возбуждено уголовное дело по п. &quot;а&quot; ч. 1 ст. 213 УК (&quot;Хулиганство&quot;)&quot;, — уточнили в ведомстве.По имеющейся информации, около 17:00 в пятницу пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу до дома 5А на улице Инициативной, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего.
https://ria.ru/20240830/delo-1969594019.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье пассажир такси избил водителя

В Подмосковье пассажир такси избил водителя, чтобы не платить за проезд

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской области пассажир такси избил водителя из-за нежелания платить за проезд, сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
«

"По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК ("Хулиганство")", — уточнили в ведомстве.

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По имеющейся информации, около 17:00 в пятницу пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу до дома 5А на улице Инициативной, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся.
Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего.
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