https://ria.ru/20240831/taksi-1969702740.html
В Подмосковье пассажир такси избил водителя
В Подмосковье пассажир такси избил водителя - РИА Новости, 31.08.2024
В Подмосковье пассажир такси избил водителя
В Московской области пассажир такси избил водителя из-за нежелания платить за проезд, сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 31.08.2024
2024-08-31T17:10
2024-08-31T17:10
2024-08-31T17:21
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. В Московской области пассажир такси избил водителя из-за нежелания платить за проезд, сообщили в Telegram-канале подмосковной прокуратуры."По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК ("Хулиганство")", — уточнили в ведомстве.По имеющейся информации, около 17:00 в пятницу пассажир такси после завершения поездки по указанному им адресу до дома 5А на улице Инициативной, не желая оплачивать проезд, вышел из автомобиля и нанес несколько ударов водителю, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего.
https://ria.ru/20240830/delo-1969594019.html
https://ria.ru/20240822/taxi-1967904399.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье пассажир такси избил водителя
В Подмосковье пассажир такси избил водителя, чтобы не платить за проезд